Что посмотреть в Краснодаре в июне

Краснодар — город-миллионник на юге России, который находится примерно в 150 километрах от Черного моря. Его называют городом парков и памятников.

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В июне в Краснодаре довольно жарко: температура воздуха может достигать 27 градусов и выше. Тем не менее, направление пользуется популярностью у туристов, и там действительно есть, что посмотреть.

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О том, как сейчас добраться до Краснодара и чем там заняться, если вы рассказываем в материале "Рамблера".

Как добраться

Аэропорт Краснодара временно не работает. Из Москвы можно добраться до города на поезде — 18-19 часов, машине — около 16 часов, автобусе — около 20 часов. Из Санкт-Петербурга в Краснодар тоже ходят поезда: можно доехать примерно за сутки.

Что посмотреть в Краснодаре

Все главные достопримечательности города находятся на центральной улице Красная. Это и музеи, и памятники, и старинные купеческие дома.

Можно начать прогулку по Краснодару с Екатерининского сквера, где стоит памятник Екатерине II, и Пушкинской площади. Там расположен Краснодарский художественный музей имени Коваленко с коллекцией картин Левитана, Шишкина, Айвазовского, Кустодиева. На улице Красная находятся и другие знаковые городские памятники — "Собачкина столица", поставленный в честь стихотворения Владимира Маяковского "Краснодар", и памятник Шурику и Лидочке из фильма Леонида Гайдая "Операция "Ы".

Еще одно место, куда стоит сходить во время прогулки по центру, — это Главная городская площадь, где проходят все городские праздники, а на новогодние праздники ставят елку. По вечерам там работает крупнейший в Европе танцующий фонтан.

Помимо музеев и памятников, в городе много хороших парков. Главный и самый красивый — "Краснодар", или, как его чаще называют местные, парк Галицкого. Он находится около Краснодарского футбольного стадиона. Проект парка был сделан немецкими архитекторами, поэтому он отличается от большинства парков в России. Там есть водный лабиринт, летний кинотеатр, различные арт-объекты, водопады, пруды, ручейки, спортивные и детские площадки.