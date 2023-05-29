Чем заняться в Красной Поляне

Красная Поляна — одно из самых популярных направлений для отдыха летом. Как сообщают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР), в этом году спрос на горные курорты вблизи Сочи вырос в 10 раз. При этом летом цены на отдых в Красной Поляне до 30 процентов ниже, чем зимой — в горнолыжный сезон.

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Из плюсов также — комфортная погода. С середины мая по конец октября средняя температура на курортах Красной Поляны — 24-28 градусов тепла, но жара переносится там гораздо легче, чем на море, так как влажность там меньше, а горы покрывают реликтовые леса.

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О том, чем можно заняться в Красной Поляне летом, рассказываем в материале "Рамблера".

Подняться в горы

Красная Поляна — это поселок городского типа. Рядом с ним есть отдельный курорт "Красная Поляна", а также курорты "Роза Хутор" и "Газпром", у каждого из которых есть свои подъемники в горы. Можно нанять гида, чтобы посмотреть на краснополянские горные луга и водопады, а можно пройтись по маршрутам самостоятельно.

На сайтах курортов есть информация обо всех существующих экотропах для занятия трекингом разной сложности — от совсем легких до сложных, требующих физической подготовки. Интереснее всего маршруты, начинающиеся от курортов "Роза Хутор" и "Красная Поляна". Но имейте ввиду, что до середины лета многие сложные тропы закрыты из-за снега.

Искупаться в горной купели

Купание в горной купели — еще одно занятие, которое стоит попробовать на отдыхе в Красной Поляне. Искупаться в ледяной воде в горном водоеме особенно приятно в жару. Одна из таких купелей находится в 15 минутах ходьбы от отелей Поляны 960 по экотропе "Времена года".

Сходить в баню

В Красной Поляне обязательно стоит сходить в русскую баню и попариться. На курортах можно найти множество вариантов, как бюджетных, так и премиальных. Самый популярный — банный комплекс "4 стихии" на высоте 960 курорта "Красная Поляна", но стоит его посещение довольно дорого — от 4000 рублей с человека.

Попробовать экстремальный отдых

В Красной Поляне и ее окрестностях много мест, где можно попробовать экстремальные развлечения. Самое известное —Skypark в Ахштырском ущелье Сочинского национального парка. Вход стоит 2000 рублей, но в эту сумму не входят сами развлечения. В парке можно полетать на самых высоких в мире качелях, прыгнуть с банджи-площадки, прокатиться на Zipline.

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