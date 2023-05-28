5 причин, почему Анапа — не лучшее место для отдыха

У курортов Анапы очень нестабильная репутация: то они становятся лучшими в рейтингах, то вызывают о туристов массу недовольств. Главное и неизменное преимущество Анапы — протяженные и широкие песчаные пляжи, что редкость для Черноморского побережья. Но если вы планируете плавать в море, то вам точно нужно искать что-то другое. "Рамблер" расскажет о минусах пляжного отдыха в Анапе.

© социальные сети

Мелкое море

Если вы хотите поплавать, то идти вам придется очень и очень долго, так ка в Анапе очень мелко. Это хорошо для туристов с детьми, но опасно для тех, кто все-таки решил добраться до глубины. С берега вас будет практически не увидеть.

Водоросли

С июля по сентябрь любителям позагорать приходится мириться с морской травой, которая лежит на берегу и покрывает водную гладь. Чтобы добраться до чистого участка, нужно сначала прорваться сквозь эту зеленую жижу. При этом водоросли неприятно пахнут и создают не самое приятное впечатление.

Многолюдно

Несмотря на недостатки, в июле и августе на пляжах все лежат буквально друг на друге. В поиске места приходится уходить подальше от Центрального и Лечебного пляжей, где концентрируется основная масса туристов. Столпотворение туристов влечет за собой загрязнение пляжа.

Ротавирус

На побережье часто активна кишечная инфекция, которую даже прозвали "Анапский ротавирус", поэтому всем туристом необходимо тщательно мыть руки и следить за тем, что они едят на пляже.

Развлечения