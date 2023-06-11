Батпайсагыр: где найти барханы в дельте Волги

Астрахань традиционно славится арбузами, рыбалкой и охотой. Но путешественники едут сюда не только за сладкой ягодой, икрой и рыбой. Туристов интересует еще одна интересная достопримечательность, о которой, возможно, известно не всем.

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Речь идет о самой настоящей пустыне, расположившейся на границе России и Казахстана. Читайте об этой местности в материале «Рамблера».

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Пустыня с труднопроизносимым названием Батпайсагыр расположена в южной части песков Нарын на территории Архангельской области и Казахстана.

Несмотря на то, что относительно других пустынь ее площадь довольно мала, всего чуть больше тысячи квадратных километров, здесь можно почувствовать себя настоящим бедуином.

Здесь можно полюбоваться самыми настоящими песчаными дюнами и барханами, высота которых может достигать двадцати метров. Самый большой бархан пустыни Батпайсагыр носит название Большой Брат, под воздействием сильных ветров он меняет свою форму и перемещается в пространстве. Чаще всего путешественники сравнивают его с древним буддийским монахом. Туристы отмечают, что, поднявшись на самый верх этого бархана, можно увидеть окружающую пустыню зеленую степь.

Климат в этой местности сухой и жаркий, как в самой настоящей Африке, дуют сильные ветра, а в некоторых впадинах прямо посреди песков находятся соленые озера.

Растительность Батпайсагыра, по сути, ничем особым не отличается от растительности, которую можно увидеть во многих других пустынях мира: верблюжья колючка, тамариск, гребенчатый пырей, несколько других неприхотливых растений — вот, пожалуй, и вся флора этой местности. Среди представителей фауны много различных насекомых, а настоящими хозяевами местных песков по праву называют ящериц-кругоголовок, которых здесь великое множество.

Туристы приезжают сюда полюбоваться на потрясающие виды и провести «африканские» фотосессии. А у любителей экстрима есть возможность погонять на джипах по песчаным дюнам.