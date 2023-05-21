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Поездка на Лисий нос: три популярные экотропы России

Экотропа — уникальный экологический парк, который вплетен в ландшафт местности, где человек не вредит природе. Обычно в таких парках обитают многие редкие виды растений и животных, можно насладиться тишиной и побыть наедине с собой. "Рамблер" расскажет про несколько из них.

Поездка на Лисий нос: три популярные экотропы России
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Экотропа на острове Беринга

Командорский заповедник на Камчатке считается самым большим морским заповедником России. Его размер сравним с площадью Бельгии, он включает в себя четыре крупных острова (Беринга, Медный, Топорков и Арий Камень), более 60 мелких островов и прилегающую акваторию Берингова моря и Тихого океана. На территории парка проживает множество редких видов: тюлень-антур, сивуч, полосатая нерпа, малый полосатик, калан, командорский ремнезуб, белоголовый орлан, голубой песец. Здесь также проходят круглогодичные наблюдения за китами. Гуляя по экотропе, вы сможете понаблюдать за животными с близкого расстояния.

Эко-парк "Долина водопадов" в Карелии

Карелия находится вблизи границы с Финляндией и поразит вас своей северной природой: зеленые леса, кристальные озера и гористая местность так и манит туристов. Река Иийоки славится своими чудесами, среди которых выделяется известный Каскад водопадов. В течение нескольких часов вы будете гулять по вымощенным дорожкам, наслаждаясь буйством природы.

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Лисий нос в Санкт-Петербурге

Сказочная экотропа «У Лукоморья" находится в поселке Лисий Нос, на территории природного заказника "Северное побережье Невской губы". Это относительно новый маршрут, поэтому многие туристы о нем не знают. В ходе прогулки вы пройдетесь мимо высоких камышей, увидите много деревьев в возрасте 150- 250 лет. Сюда полезно проходить с детьми, так как путь сопровождает много познавательной информации про растения, птиц, увязанных со сказочными героями. Здесь вы, конечно жеб найдете владения Лешего, Жар-Птицы, Берегини, кота Баюна и других персонажей русского фольклора.

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