Где лучше всего отдыхать на Волге летом

Пляжи Волги могут стать отличной альтернативой морским курортам, так как в реке можно купаться, а рядом с ней обустроены достойные зоны отдыха. Не обязательно организовывать отдых в черте города — на Волге расположены туристические базы, гостиницы и отели со специализированными зонами. Выбрав такой вид отдыха, вы можете насладиться не только пляжем, но и природой.

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В материале “Рамблера” — о том, какие регионы стоит выбрать для отдыха на Волге.

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Протяженность Волги составляет более 3,5 километров, эта река проходит через многие крупные города России и туристические центры. В связи с этим появляется много возможностей для организации отдыха, куда можно добраться с помощью круиза.

Ярославская область

В Ярославской области расположено много небольших городов и поселений, а также туристических баз с выходом на Волгу, но чаще всего для отдыха на реке туристы выбирают Рыбинск. Здесь расположилось Рыбинское водохранилище, которое местные называют “морем” из-за того, что оно очень широкое. На берегу много пляжей, рыбаков и мест для отдыха. Также в водохранилище разрешено купаться. Некоторые пляжные зоны окружены лесом, что придает больший шарм отдыху и единению с природой.

Ивановская область

В Ивановской области стоит рассмотреть небольшой город Плес, который прославился благодаря эстетике русской глубинки. Город небольшой, но очень приятный, и по нему действительно интересно гулять, рассматривать небольшие домики. Город окружен лесом и зелеными полянами. Выход к Волге довольно мягкий, без обрывов, поэтому сюда часто приезжают отдыхать с детьми.

Пляжи здесь не очень большие, но очень живописные и тихие. Молодежь здесь отдыхает редко, в основном все громкие вечеринки расположены за чертой города. Пляжи покрыты песком, что будет дополнительным плюсом для семей с детьми.

Самарская область