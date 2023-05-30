Туристические места Краснодарского края, которые не стоят своих денег

Ежегодно в летний период Краснодарский край привлекает миллионы туристов. Большинство едут туда за морем и природой, но также с отдыхом совмещают и культурную программу. Путешественники берут экскурсии на отдельные объекты, исторические и природные достопримечательности. Однако иногда дешевле добраться до места самостоятельно или вовсе не тратить на место свое время и деньги.

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О туристических местах Краснодарского края, куда точно не стоит ехать с экскурсией, — в материале “Рамблера”. Они оказались популярны у туристов, но те отметили, что их ожидания не совпадают с реальностью.

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Грязевые вулканы

Это — одна из главных достопримечательностей Краснодарского края. Самые популярные грязевые вулканы расположены в Анапе. Грязь считается лечебной, поэтому туристы с удовольствием купаются и отдыхают в грязи. Однако те, кто посещал это место летом, не рекомендуют тратить средства на дорогу и экскурсии туда из-за нескольких негативных пунктов.

Дело в том, что в летний сезон в этом месте очень много людей, и все они купаются в грязи. Для многих это зрелище — не из приятных. Не все замечают эффект лечебной грязи, так как для того, чтобы его увидеть, нужно регулярно принимать подобные ванны, а такой возможности у туристов нет. Поэтому такая экскурсия превращается в валяние в грязи, которую потом тяжело полностью отмыть, и в конечном счете не приносит удовольствия. Особенно в туристический сезон.

Агурские водопады

Еще одно популярное место, которое расположено в окрестностях Сочи. Каскад водопадов реки Агура расположился в горном ущелье. Раньше это место было популярно у туристов, так как в водопадах можно было купаться. Сейчас путешественники могут только отправиться в поход по горам и водопадам. С 2022 года власти запретили в них купаться из-за высокого содержания сероводорода. Поэтому стоит выбрать другие водопады, которых в Краснодарском крае действительно много.