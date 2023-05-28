Удобные сайты, где можно бронировать жилье в 2023 году

Ситуация с туризмом продолжает быть сложной. Однако на замену иностранным сайтам бронирования приходят отечественные варианты, которые помогут забронировать отель. "Рамблер" расскажет про три популярных сервиса.

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Главные онлайн-сервисы поиска и бронирования жилья Booking и Airbnb перестали работать в России. За границей эти системы по-прежнему действуют для всех, включая россиян. Главное платить за квартиру или отель зарубежной картой.

Островок

Островок.ру — это старый российский сервис, с большой базой отелей, апартаменов и гостевых домов. Сайт работает не только в России и СНГ, но и ищет отели и квартиры за рубежом. Отзывы генерируются с TripAdvisor, прочитать их можно прямо на странице отеля, не переходя на сторонний сайт. Минус один — в случае отмены или переноса бронирования туристам не вернут деньги, а сама бронь может просто не пройти.

Яндекс.Путешествия

Максимально упрощенный сервис: на поисковой странице выдается только карта и список отелей, ничего лишнего. Можно выставить ценовой диапазон и ранжирование по популярности, рейтингу, стоимости. Ищет жилье в России и за границей и сразу предлагает подобрать билеты на самолет, поезд или автобус. На странице каждого отеля высвечивается много отзывов с Яндекс.Карт, а поддержка легко возвращает деньги.

Авито