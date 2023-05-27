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Где находятся самые красивые пляжи России

Ситуация с пляжным отдыхом за границей пока остается неопределенной, поэтому большинство россиян рассматривают отдых внутри страны. "Рамблер" расскажет три красивейших пляжа.

Где находятся самые красивые пляжи России
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Наша страна разнообразна по природным условиям, и в ней можно найти ландшафты и климат почти на любой вкус. И да, многие пляжи уже могут конкурировать с зарубежными.

Пляж Азовский

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Песчаный треугольник протяженностью 11 километров между Азовским морем и Таганрогским заливом находится на Долгой косе, которую коротко зовут "Должанка". Пляж покрыт песком с ракушками, вход в море удобный с плавным увеличением глубины. На пляже можно арендовать беседку или воспользоваться своей палаткой. Пляжи есть как в черте станицы, так и по обеим сторонам косы. Большинство из них в аренде у кемпингов и баз отдыха, соответственно, поэтому предлагают туристу необходимый пляжный сервис.

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Пляж Янтарный

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Пляж находится в максимально живописном месте возле бывшей янтарной шахты. Его протяженность 300–400 метров побережья поселка. На пляже есть кафе, зона с надувными горками, зонтики и шезлонги, фонтанчики с водой, пандусы и специальное оборудование для спуска в воду людей с ограниченными возможностями. На пляже работает медицинский пункт и дежурят спасатели. В общем, максимально совершенный пляж, о котором почему-то многие не знают.

Байкальский пляж

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Жемчужина Сибири – озеро Байкал – не уступает мировым природным комплексам в красоте окружающих ландшафтов. На острове Ольхон многие километры белого песка, который украшает редкие сосны и образуют центральный пляж. Недостаток инфраструктуры здесь компенсирует первозданная чистота воды и удивительная природа. А вот для рыбалки здесь просто раздолье — здесь кормятся караси, окуни и щуки.

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