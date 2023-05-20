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Восемь красивейших мест в России, где можно провести отпуск

Лето уже не за горами. За границу попасть теперь непросто, однако спланировать отпуск можно и в России. «Комсомольская правда» составила рейтинг самых красивых и интересных мест в нашей стране.

Восемь красивейших мест в России, где можно провести отпуск
© globallookpress.com

Балтика

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Хоть и отдых на Балтийском море сложно назвать теплым, да и туристический сезон не такой долгий, как на южных курортах, зато красоты природы завораживают, да и есть на что посмотреть. В Выборге можно посетить старинный замок и Скальный парк Монрепо. В Кронштадте можно полюбоваться морскими фортами, а в Калининградской области посетить один из интересных фестивалей. От Зеленоградска можно проехать по Куршской косе до границы с Литвой, зайти в Танцующий лес и подняться на песчаные дюны.

Север

Путешествовать здесь удобно с моторной лодкой - много рек и озер. Например, на лодке можно проплыть мраморному каньону в карельском горном парке в Рускеале. В районе Ловозера можно покататься на северных оленях, на горе Воттоваара полюбоваться сейдами, а на полуострове Рыбачий в Мурманской области есть шанс в августе застать северное сияние.

Северный Кавказ

В Дагестане стоит посетить Сулакский каньон, Карадахскую теснину живописный аул Гамсутль, а также древний город Дербент. В Чечне поразят окруженное горами озеро Кезеной-Ам, скальные образования «каменное войско» в Нашхе, башни-близнецы в Аргунском ущелье. В Северной Осетии стоит посетить уникальные Кармадонское, Куртатинское и Дигорское ущелья, а также языческий могильник Даргавс.

Поволжье

В Самаре можно насладиться Бузулукским бором с 300-летними соснами. Еще интересны природный парк «Щербаковский» с оползневыми амфитеатрами и карстовыми полями в Волгоградской области, соленое озеро Эльтон и озеро Баскунчак Астраханской области. В астраханских степях стоит посетить верблюжьи фермы.

Урал

Одна из главных достопримечательностей здесь - плато Маньпупунёр в Коми с 40-метровыми каменными столбами, которым некогда поклонялись манси. Интересе представляет и старинное городище Аркаим. Любителям экстрима можно сплавиться по рекам Ай и Чусовая.

Байкал

Это самое большое, глубокое и чистое озеро в мире. Здесь много красот – например, остров Ольхон с остроконечными скалами и шаманскими столбами. На Ушканьих островах можно близко подплыть к байкальским нерпам. А к западу от Байкала находится падь реки Хигол, где находится три потухших вулкана.

Алтай

По горам Алтая идет исторический и крайне живописный Чуйский тракт. Здесь же находится гора Белуха – считается, что она принимает энергию из космоса. Можно посетить целебное Телецкое озеро или урочище Аккурум с огромными каменными грибами.

Камчатка

Здесь можно увидеть множество вулканов. Ближе всего к Петропавловску-Камчатскому - Горелый и Мутновский. В Кроноцком заповеднике находятся красивейший потухший вулкан Узон и Долина гейзеров. Интересны также вулкан Толбачик, Мертвый лес и, конечно, Ключевская сопка.

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