Что посмотреть в Комарово летом

Небольшой поселок Комарово входит в состав Курортного района города Санкт-Петербурга. Численность местного населения не превышает 1300 человек. В ХХ веке на его территории велись лесоразработки, туристы облюбовали место, когда там появилась железная дорога. "Рамблер" расскажет, что посмотреть в Комарово.

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В Комарово удобно добираться, так как туда постоянно ходят электрички с Финляндского вокзала. А также маршрутки — от метро "Черная речка", "Старая деревня", "Площадь Ленина".

Финский залив

Комарово — это пляжный отдых на берегу Финского залива. Правда, и у Комарово, и у соседнего Репино есть особенность — мелководье. Так что покупаться там не получится.

Русалочка

В Комарово есть своя русалка, глядящая в даль Балтийского моря. Отдыхающие крепко обнимают ее за плечи, трут на счастье и делают селфи на память.

Дачи Литфонда

По адресу Кудринский переулок, 5 можно найти одно из самых знаменитых мест Комарово — дачи Литературного фонда. Это просторный участок с шестью домиками, где писали известные писатели и поэты. Например, Анна Ахматова.

Эко-тропа

Эко-тропа проложена по Комаровскому лесопарку. Оборудована дорожками, указателями и информационными стендами. Благодаря последним, можно узнать о редких растениях, животных, крупных муравейниках Комарово. В общем интересно и познавательно. Да еще и наглядно. Настолько, что при всем желании заблудиться трудно. Маршрут живописен и рассчитан на 2-2,5 часа прогулочным шагом.

Щучье Озеро