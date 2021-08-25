На недельку до второго: где жить и что делать Комарово

Каждый из нас слышал песню про "на недельку до второго я уеду в Комарово", но не каждый знает, что такого в этом знаменитом месте. Редактор "Рамблера" приезжает в Комарово каждый год и как никто другой знает, чем там можно заняться.
Комарово — это курортный поселок на берегу Финского залива, который находится в сорока минутах езды от Санкт-Петербурга. Можно сказать, что это живая картинка из рекламы про пляж и море. Во всяком случае, когда я впервые туда доехала, ощущение было именно таким. Едем на электричке от Финляндского вокзала до станции "Комарово".
На месте можно пройтись по эко-тропе (маршрут занимает около двух часов), а можно сразу же проследовать на бесконечный пляж. Так как Финский залив с этой стороны мелкий, покупаться не выйдет даже в самую жаркую погоду, разве что детям. Зато можно загорать на пляже, наслаждаться морским воздухом и прибрежными кафе.
Если вы уйдете подальше от "цивилизации", то увидите, что многие люди приезжают в Комарово с палатками. И это тоже отличный способ провести время. Кажется, что даже в самый разгар сезона, места хватит всем.
В поселке множество разнообразных отелей, домиков и гостиниц. Однажды мы жили в "Доме творчества Архитектор", в другой раз приезжали в Комарово одним днем. Так что все зависит от вашего свободного времени.
Для любителей поплавать, недалеко от Финского залива находится Щучье озеро. Это уникальный природный водоем, расположенный на высоте 37 м над уровнем моря, в характерной для ледникового периода котловине.
Дорога до озера роскошная, среди вековых елей и сосен. В лесу запрещено ездить на машине, пить и разбрасывать мусор. За природой здесь тщательно следят и это видно, вокруг ни единой соринки и высоченные муравейники. Озеро торфяное, поэтому плавать в нем не только приятно, но и полезно.
На территории Комарово можно найти несколько кафе и магазинов, но культовое место — это "Ларисочная", где можно найти лучшие чебуреки не только Комарово, но и всего Питера.