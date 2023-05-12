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Куда съездить из Петербурга на электричке

Вокруг Санкт-Петербурга множество интересных локаций, до которых можно добраться на электричке.

Куда съездить из Петербурга на электричке
© Unsplash

Причем эти локации рассчитаны на совершенно разных путешественников: одни подойдут тем, кто хочет побыть наедине с природой, другие же порадуют ценителей искусства.

Подробнее о самых любопытных направлениях – в материале "Рамблера".

Пушкин

Andrew Shiva/commons.wikimedia.org

Всего полчаса езды на электричке, и вы в Пушкине. Место особенно приятно посещать летом, ведь оно славится своими императорскими парками. Также именно здесь находятся музей-заповедник "Царское село" и знаменитый Екатерининский дворец.

Сестрорецкие болота

Александр Байдуков/commons.wikimedia.org

Сюда приезжают активные туристы, которые хотят исследовать эко-тропу на Сестрорецком болоте. Начало тропы находится в 30 минутах от станции.

Комарово

Volunka/commons.wikimedia.org

Хвойный лес, богатый черникой, пляж Финского залива, дореволюционные дачи – вот как минимум три причины для того, чтобы посетить Комарово. Не забудьте захватить с собой еду, чтобы после прогулки по поселку устроить пикник на побережье.

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Выборг

Alexxx Malev/Flickr

Уголок Европы в Ленинградской области, где сохранились памятники средневековой архитектуры и здания в стиле финского модерна. Обязательно посетите парк Монрепо с большими камнями и скалами, а также отведайте местные крендели.

Ладожское озеро

Nikolay Bulykin/commons.wikimedia.org

В жаркую погоду Ладожское озеро – отличное место для купаний. С местного пляжа открывается прекрасный вид на Осиновецкий маяк, а доехать сюда можно всего за 1 час 20 минут.

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