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В Туту.ру перечислили блюда, ради которых путешествуют россияне

Специалисты онлайн-сервиса бронирования билетов Туту.ру составили список из самых необычных российских блюд, которые любят дегустировать туристы. Он появился на сайте РИА Новости.

Перечислены блюда, ради которых путешествуют россияне
© Ethnomir.ru/articles/posikunchiki/

Чтобы сформировать список гастрономических удовольствий, эксперты сервиса проанализировали отзывы участников проекта «Медиаразведка» – тревел-журналистов и блогеров. Они побывали в 20 регионах страны, дали оценку 86 барам и кафе. Всего в проекте участвовало 150 экспертов.

В Пермском крае опытные путешественники рекомендуют попробовать посикунчики – сочные мясные пирожки, похожие на маленькие чебуреки или вареники. В Татарстан ездят за губадией – пирогом с рисом, яйцами, изюмом и творогом кортом. Это блюдо традиционно подают на свадьбу. В Свердловской области гастрономическим брендом стали лепешки шаньги, в Дагестане – хинкал. Последний не имеет никакого отношения к грузинским хинкали. Хинкал – блюдо составное. Заказывая его, вы получите кусочки вареного теста, отдельно мясо, соус и бульон.

Хинкал по-цахурски

Наваристые горячие блюда готовят в Смоленской области – шумячский кулеш с крупой и салом. В Ярославской области любят ушное. В состав этого блюда входят овощи и баранина, которую томят в горшочке, пока бульон не станет наваристым. В Калининградскую область едут попробовать клопсы – мясные котлетки с картофелем (пюре или кусочками) густым сливочным соусом, добавлением анчоусов и каперсов.

Ранее «Рамблер» писал, что обязательно нужно сделать в Кабардино-Балкарии.

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