Перечислены блюда, ради которых путешествуют россияне

Специалисты онлайн-сервиса бронирования билетов Туту.ру составили список из самых необычных российских блюд, которые любят дегустировать туристы. Он появился на сайте РИА Новости.

© Ethnomir.ru/articles/posikunchiki/

Чтобы сформировать список гастрономических удовольствий, эксперты сервиса проанализировали отзывы участников проекта «Медиаразведка» – тревел-журналистов и блогеров. Они побывали в 20 регионах страны, дали оценку 86 барам и кафе. Всего в проекте участвовало 150 экспертов.

В Пермском крае опытные путешественники рекомендуют попробовать посикунчики – сочные мясные пирожки, похожие на маленькие чебуреки или вареники. В Татарстан ездят за губадией – пирогом с рисом, яйцами, изюмом и творогом кортом. Это блюдо традиционно подают на свадьбу. В Свердловской области гастрономическим брендом стали лепешки шаньги, в Дагестане – хинкал. Последний не имеет никакого отношения к грузинским хинкали. Хинкал – блюдо составное. Заказывая его, вы получите кусочки вареного теста, отдельно мясо, соус и бульон.