Перечислены блюда, ради которых путешествуют россияне

В Туту.ру перечислили блюда, ради которых путешествуют россияне
Специалисты онлайн-сервиса бронирования билетов Туту.ру составили список из самых необычных российских блюд, которые любят дегустировать туристы. Он появился на сайте РИА Новости.
Чтобы сформировать список гастрономических удовольствий, эксперты сервиса проанализировали отзывы участников проекта «Медиаразведка» – тревел-журналистов и блогеров. Они побывали в 20 регионах страны, дали оценку 86 барам и кафе. Всего в проекте участвовало 150 экспертов.
В Пермском крае опытные путешественники рекомендуют попробовать посикунчики – сочные мясные пирожки, похожие на маленькие чебуреки или вареники. В Татарстан ездят за губадией – пирогом с рисом, яйцами, изюмом и творогом кортом. Это блюдо традиционно подают на свадьбу. В Свердловской области гастрономическим брендом стали лепешки шаньги, в Дагестане – хинкал. Последний не имеет никакого отношения к грузинским хинкали. Хинкал – блюдо составное. Заказывая его, вы получите кусочки вареного теста, отдельно мясо, соус и бульон.
Наваристые горячие блюда готовят в Смоленской области – шумячский кулеш с крупой и салом. В Ярославской области любят ушное. В состав этого блюда входят овощи и баранина, которую томят в горшочке, пока бульон не станет наваристым. В Калининградскую область едут попробовать клопсы – мясные котлетки с картофелем (пюре или кусочками) густым сливочным соусом, добавлением анчоусов и каперсов.
Ранее «Рамблер» писал, что обязательно нужно сделать в Кабардино-Балкарии.