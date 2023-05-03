Где в Сочи искать песчаные пляжи

Большинство пляжей Сочи — галечные, и это отталкивает многих туристов. Дело в том, что на гальке не так удобно лежать и камни доставляют дискомфорт при заходе в воду. Однако вода гораздо чище на галечных пляжах, чем на песчаных. И здесь у каждого туриста свой приоритет.

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Многие люди уверены, что в Сочи есть только пляжи с камнями. На самом деле, это не так. В городе и окрестностях можно найти пляжи с песком. О них — в материале “Рамблера”.

Ривьера

Это — один из самых популярных пляжей в Сочи. Одна половина покрыта галькой, другая — песком. Он находится в самом центре города, около морского порта. Пляж оборудован всей инфраструктурой: детской площадкой, туалетами, раздевалками и душевыми. Приходить сюда лучше преимущественно в будние дни и с утра — в выходные здесь слишком много людей, среди которых и туристы, и местные.

Звездный

Пляж находится совсем рядом с “Ривьерой” и ничем не отличается от предыдущего. Он построен для постояльцев отеля, расположенного рядом, но и те, кто не живут здесь, могут попасть на песчаный пляж. Вход платный, в стоимость включается шезлонг, зонт, полотенце, анимация и поход в тренажерный зал отеля.

Людей здесь гораздо меньше, чем на бесплатных пляжах, но их количество не зависит от начала рабочего дня, так как здесь отдыхают только туристы. Поэтому приходите в любое время.

Альбатрос

Этот пляж также расположен в центральном районе города между районом порта и Мамайкой. Он не очень большой, около 200 метров в длину, а песок здесь смешан с небольшими камнями. Еще один плюс этого пляжа — наличие волнорезов, поэтому море здесь спокойное относительно других мест отдыха.