$80.51-1.0588.37-1.83

Куда поехать на электричке из Сочи

Если вы оказались в Сочи и уже изучили весь центр города, пора переходить на окрестности. Вокруг много мест, в которых стоит побывать и до куда можно легко добраться на электричке.

Куда поехать на электричке из Сочи
© Unsplash

Куда можно съездить из Сочи, кроме Красной Поляны? Рассказываем в материале "Рамблера".

Парк "Южные культуры"

Дендрологический парк "Южные культуры" находится в Адлерском районе Сочи. Он был заложен еще в 1910 году. Вход в парк стоит 300 рублей для взрослых и 150 рублей - для детей, а до 7 лет - бесплатно. В "Южных культурах" можно насладиться природой и ее разнообразием: посмотреть на растения и лебедей, сходить на пикник. Билет до парка на поезд "Сочи-Олимпийская деревня" стоит 193 рубля.

Мамедово ущелье

Мамедово ущелье находится недалеко от Лазаревского и известно своими водопадами и белыми скалами. Туристическая тропа - это около семи километров вдоль реки Куапсе. Можно приехать и просто прогуляться, а самые смелые могут взять с собой купальники и искупаться рядом с водопадами. Билет на поезд из Сочи до Лазаревского стоит 350 рублей.

Самые мистические усадьбы Подмосковья

Тисо-самшитова роща

Это живописный лес на восточном склоне горы Ахун в Хостинском районе Сочи. В роще есть три маршрута: Большое кольцо (5 километров), Малое кольцо (1, 6 километра) и тропа "В глубь веков" (800 метров). Вход стоит 300 рублей для взрослых, 150 рублей - для детей, до 7 лет - бесплатно. Билет из Сочи в Хосту стоит 90 рублей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий