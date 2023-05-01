Куда поехать на электричке из Сочи

Если вы оказались в Сочи и уже изучили весь центр города, пора переходить на окрестности. Вокруг много мест, в которых стоит побывать и до куда можно легко добраться на электричке.

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Куда можно съездить из Сочи, кроме Красной Поляны? Рассказываем в материале "Рамблера".

Парк "Южные культуры"

Дендрологический парк "Южные культуры" находится в Адлерском районе Сочи. Он был заложен еще в 1910 году. Вход в парк стоит 300 рублей для взрослых и 150 рублей - для детей, а до 7 лет - бесплатно. В "Южных культурах" можно насладиться природой и ее разнообразием: посмотреть на растения и лебедей, сходить на пикник. Билет до парка на поезд "Сочи-Олимпийская деревня" стоит 193 рубля.

Мамедово ущелье

Мамедово ущелье находится недалеко от Лазаревского и известно своими водопадами и белыми скалами. Туристическая тропа - это около семи километров вдоль реки Куапсе. Можно приехать и просто прогуляться, а самые смелые могут взять с собой купальники и искупаться рядом с водопадами. Билет на поезд из Сочи до Лазаревского стоит 350 рублей.

Тисо-самшитова роща