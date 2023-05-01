Куда поехать на электричке из Сочи
Если вы оказались в Сочи и уже изучили весь центр города, пора переходить на окрестности. Вокруг много мест, в которых стоит побывать и до куда можно легко добраться на электричке.
Куда можно съездить из Сочи, кроме Красной Поляны? Рассказываем в материале "Рамблера".
Парк "Южные культуры"
Дендрологический парк "Южные культуры" находится в Адлерском районе Сочи. Он был заложен еще в 1910 году. Вход в парк стоит 300 рублей для взрослых и 150 рублей - для детей, а до 7 лет - бесплатно. В "Южных культурах" можно насладиться природой и ее разнообразием: посмотреть на растения и лебедей, сходить на пикник. Билет до парка на поезд "Сочи-Олимпийская деревня" стоит 193 рубля.
Мамедово ущелье
Мамедово ущелье находится недалеко от Лазаревского и известно своими водопадами и белыми скалами. Туристическая тропа - это около семи километров вдоль реки Куапсе. Можно приехать и просто прогуляться, а самые смелые могут взять с собой купальники и искупаться рядом с водопадами. Билет на поезд из Сочи до Лазаревского стоит 350 рублей.
Тисо-самшитова роща
Это живописный лес на восточном склоне горы Ахун в Хостинском районе Сочи. В роще есть три маршрута: Большое кольцо (5 километров), Малое кольцо (1, 6 километра) и тропа "В глубь веков" (800 метров). Вход стоит 300 рублей для взрослых, 150 рублей - для детей, до 7 лет - бесплатно. Билет из Сочи в Хосту стоит 90 рублей.