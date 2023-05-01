Самые мистические усадьбы Подмосковья

Загадочные места притягивают туристов. И хорошо, когда за впечатлениями слишком далеко ехать не надо, можно быстро получить дозу красоты и адреналина, а затем вернуться в любимый безопасный дом.

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"Рамблер" рассказывает, какие усадьбы, расположенные в ближайшем Подмосковье, снискали славу самых мистических.

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Глинки

Эту усадьбу построили еще в 18 веке, а принадлежала она знаменитому Якову Брюсу, о котором ходила слава чернокнижника и колдуна. На самом деле ближайший соратник Петра Великого никаким колдуном не был, а был очень образованным и просвещенным и многое сделал для страны. Например, создал рецепт пороха и ввел в пушечное дело понятие калибра. В отставке Брюс оборудовал здесь небольшую обсерваторию, занимался астрономией и математикой, а также лечил крестьян. Считается, что золото и книги по черной магии спрятаны где-то в подземельях усадьбы, но до сих пор их не нашли.

Как добраться: на автомобиле по Горьковскому шоссе или на электричке с Ярославского вокзала до станции "Монино", оттуда на автобусе №32 до остановки "Санаторий Монино".

Ольгово

От усадьбы Апраксиных в деревне Ольгово осталось не так много, но атмосфера самая мистическая, даже в ясный солнечный день. Считается, что призрак Пиковой дамы, о которой мы читали в повести Пушкина, до сих пор бродит где-то здесь. Прообразом призрака стала Наталья Голицына - теща Степана Апраксина. Когда-то во Франции она крупно проигралась в карты, а выигрышную комбинацию - тройка, семерка, туз - ей подсказал сам граф Сен-Жермен. С ее смертью также связана легенда - как будто бы ее жизнь забрал призрак черного офицера, а душа так и осталась неприкаянно бродить по усадьбе.

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Как добраться: на машине по Рогачевскому или Дмитровскому шоссе до поворота на село Ольгово или на электричке с Савеловского вокзала до станции «Дмитров», а дальше на автобусе до села Ольгово.

Архангельское

Считается, что здесь можно встретить целых двух призраков - дочери князя Николая Юсупова и француза Дерусси. Фрвнцуз занимался строительством и был очень жесток с крепостными, за что поплатился жизнью, когда упал со строительных лесов. Виновных наказали, а призрак так и остался в усадьбе. Дочь князя Татьяна угасла за три дня, точная причина смерти осталась тайной. По одной версии она умерла от тифа, по другой - во время родов. Мраморного ангела, которого установили на могиле девушки, перенесли во дворец после смерти ее отца. После этого на могиле начали замечать привидение в виде ангела.

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