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Места в Москве, где можно загадать желание: видео

Столица России неизменно притягивает туристов со всего мира. Здесь сохранилось множество памятников старинной архитектуры, можно посетить множество интересных музеев и просто прогуляться по живописным улицам.

А еще в Москве, как и во многих городах мира, есть места, куда приходят, чтобы загадать желания. Говорят, если загадать их правильно и выполнить некоторые довольно простые действия, они непременно сбудутся.

Например, жители столицы, оказавшись на станции метро «Площадь революции» непременно подходят к скульптуре пограничника с собакой. Считается, что если загадать желание и потереть нос милому псу, загаданное обязательно сбудется.

Приехав на смотровую площадку Воробьевых гор, нет необходимости даже проводить никакие особенные ритуалы. Это место издавна считали мистическим. Говорят, если даже просто думать о чем-то, чего очень хочется, любуясь великолепными видами Москвы, мысли станут реальностью.

В Третьяковской галерее женщины, которые хотят обрести любовь, загадывают это желание возле картины Виктора Васнецова «Аленушка». Говорят, лучше произнести свои пожелания вслух, но и мысленные просьбы тоже должны сработать.

Где можно загадать желание в Санкт-Петербурге: видео

И это далеко не все места в столице, где можно попробовать загадать желание. О других локациях, где стоит просить о самом сокровенном, узнаете из видеоролика.

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