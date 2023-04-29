Самые необычные и интересные экскурсии по России

Россия – это настоящий рай для туристов, которые хотят насладиться богатым культурным наследием, прекрасными пейзажами и историческими достопримечательностями.

При этом в ряде случаев для путешествий по стране стоит выбрать именно круиз. Самые интересные экскурсии по России в подборке «Комсомольской правды».

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Колокольня в Калязине

В сотне километров от Твери ранее находился город Калязин, который почти 100 лет был затоплен согласно проекту, получившему название «Волгострой». На поверхности осталось лишь несколько строений, включая возвышающуюся над Волгой старинную колокольню. Существует легенда, согласно которой колокол, лежащий в подвале здания, иногда гудит, и этот звук предвещает счастье тому, кто сумел его услышать.

Посетить это место можно в рамках экскурсии на теплоходе «Огни большого города», компании «Инфофлот».

Новгород Великий

Прикоснуться к истории можно и в Новгороде Великом, который в XIII веке был центром республики, управлявшейся народным собранием - вече. Многие события, происходившие там, оказали огромное влияние на судьбу страны, и город достоин того, чтобы посетить его, и увидеть как старинные здания отражаются в Волхове.

Чтобы погрузиться в атмосферу города, в него точно стоит прибыть по воде. Например, на теплоходе «Принцесса Анабелла».

Выборг

В России есть и кусочек средневековой Европы, где можно увидеть замки и башни XIII века, крепости, готический собор, множество музеев и галерей. Это – город Выборг.

Решивших посетить город туристов ждет, в том числе и пейзажный парк Монрепо, где гранитные скалы вздымаются на высоту пяти этажей, а над водой парит белоснежный храм уединения в форме готического замка.

Обзор достопримечательностей города и парка входят в круиз «Сага о Выборге» на теплоходе «Мустай Карим».

Долина лотосов

Юг страны также весьма самобытен и интересен. Особенно красива расположившаяся в дельте реки Волга, в Астрахани, Долина лотосов, которая является самой большой в мире. Чтобы в полной мере насладиться красотой этих цветов, сюда стоит приехать с конца июля до середины августа. В это время и в самой Астрахани уже несколько лет проводят большой лотосовый фестиваль.

Прогуляться по лотосовым полям можно на теплоходах «Н. А. Некрасов», «Александр Бенуа», «Кронштадт», «Александр Суворов», «Семен Буденный» или «Сергей Кучкин».

Карелия

Незабываемые впечатления подарит и необычная экскурсия по Карелии «Добро пожаловать в Кондопогу». Приехав в этот северный край, можно не только увидеть памятники деревянного зодчества, но и ознакомиться с устройством чума, побывав внутри. А местный шаман погадает вам на рунах и расскажет несколько историй, передающихся из поколения в поколение в семьях кочевников.

Также в программу экскурсии входит посещение питомника с щенками хаски. Эти малыши не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Скала Шаманка

Невероятным приключением станет и поездка на одну из девяти святынь Азии, находящуюся на острове Ольхон. Там можно встретить настоящего шамана, поучаствовать в священных обрядах и испросить у духов благословения. Сквозь Шаманку проходит длинная пещера, символизирующая путь перерождения. Этой пещеры местные буряты опасаются до сих пор, а на самой же скале принято давать нерушимые обещания. Считается, что данный там обет священен и духи будут помогать вам в его соблюдении.

Но и, помимо скалы, на озере Байкал есть на что посмотреть. Стоит обратить внимание на теплоход «Империя», круиз на котором позволит лучше узнать это одно из самых красивых озер мира.

Кочевники и рогатое золото

А вот во время экскурсии в Салехард можно познакомиться с оленями. Живущие здесь ханты поколениями выращивает, выпасает и вычесывает этих замечательных животных. Большинство оленеводов охотно пускают гостей в свои чумы, традиции гостеприимства здесь священны. Главное, не обходить очаг с задней стороны, по крайней мере, если вы мужчина - это считается дурной приметой. В гости к оленям и оленеводам можно попасть на теплоходе «Северная сказка» в рамках круиза по Оби и Иртышу.

Беломорские петроглифы

А тех, кто неравнодушен к археологии, без сомнения заинтересует поездка на берег реки Выг, где недалеко от деревни Выгостров, находятся образцы наскальной живописи, датированные самое позднее IV тысячелетием до нашей эры. На стоянках доисторического человека, которых в этих местах не менее тридцати, можно увидеть изображения птиц, растений, животных, сцен охоты, а также символы древних богов. Комплекс входит Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вертолетная экскурсия на плато Путорана

Одна из самых дорогих и самых интересных экскурсий по России – это поездка на плато Путорана. Эта удивительная местность образовалась в результате вулканической активности почти двести пятьдесят миллионов лет назад, само плато по своей площади сопоставимо с площадью Великобритании. Край тысячи водопадов и десяти тысяч озер никого не оставит равнодушным.