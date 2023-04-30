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Удивительное место в России, которое стоит посетить этим летом

В России есть немало мест с особой атмосферой — приезжая сюда, туристам кажется, что они попали в другой век и, определенно, в другую строну. "Рамблер" расскажет об удивительном месте в России, которое точно стоит посетить этим летом.

Удивительное место в России, которое стоит посетить этим летом
© Wikipedia.org

Лето — идеальное время, чтобы отправиться в дагестанский город Дербент, являющийся одним из самых древних в мире. Его история насчитывает более 4 тысяч лет — первые поселения возникли здесь в эпоху ранней бронзы — в конце 4 тысячелетия до н. э. Город стал свидетелем многих исторических событий, включая завоевания и власть различных империй.

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Дербент расположен на берегу Каспийского моря и славится своими крепостями и стенами, которые были построены для защиты города от нашествий врагов. Среди этих замечательных архитектурных сооружений - крепости Нарин-кала, Шахристан-кала и Керкиншах-кала.

Wikimedia Commons

Крепость Нарын-Кала включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с Дербентской Стеной как часть объекта «Дербентские оборонительные сооружения» с 2003 года. Крепость была построена в V веке и является одним из самых древних сооружений в Дербенте. Она была построена на холме в центре города и играла важную роль в обороне города от нападений. Сегодня крепость является популярным туристическим местом, где можно увидеть архитектурные достопримечательности и насладиться прекрасным видом на город и Каспийское море.

Город также известен своими банями, которые были построены еще в эпоху Сасанидов (3-7 века н.э.) и продолжают служить своим назначением и по сей день. В Дербенте можно также посетить музеи, посвященные истории города и его культуре.

Кроме того, Дербент находится в непосредственной близости от горы Баба-даг, где туристы могут насладиться великолепным видом на Каспийское море и окрестности.

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Туристы, посетившие Дербент, имеют возможность погрузиться в богатую историю города, насладиться его красивыми замками и архитектурой, а также научиться больше о местной культуре и традициях.

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