Северная столица известна своими историческими достопримечательностями: дворцами, особняками и узкими переулками. На каждом метре в центре города творилась история и она наложила определенный отпечаток на некоторые места. Местные жители поговаривают, что там происходят необъяснимые вещи.

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О местах, где искать мистику в Санкт-Петербурге, — в материале “Рамблера”.

Михайловский замок

Эскизы здания Павел I начал придумывать самостоятельно, а позже привлек к работе над ними профессиональных архитекторов. Сам он планировал поставить замок в Гатчине, но потом передумал и переместил его в центр Санкт-Петербурга. Он переехал в Михайловский замок в конце января 1801 года. Спустя 40 дней после того, как он объявил дворец своей резиденцией, его убили.

Ходят слухи, что призрак Павла I появляется по ночам в Михайловском замке, а в годовщину его смерти дух можно увидеть в одном из окон.

Набережная канала Грибоедова

Согласно легенде по набережной гуляет призрак Софьи Перовской — она была руководителем нескольких покушений на Александра II, последнее из которых оказалось успешным. Она расставила по пути его кареты мужчин с бомбами, и они сделали свое дело. Роковое ранение произошло на набережной канала Грибоедова (тогда — Екатерининский канал). Царя ранили после того, как Софья взмахнула белым платком.

Террористов арестовали и приговорили к высшей мере наказания за убийство царя. С тех пор, по слухам, на набережной ходит призрак Софьи Перовской. Встретить ее — дурной знак, а если она взмахнула белым платком, то это сулит смерть человеку.

Ротонда на Гороховой

Маргарита Сурженко/vk.com