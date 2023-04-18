Где искать мистику в Санкт-Петербурге
Северная столица известна своими историческими достопримечательностями: дворцами, особняками и узкими переулками. На каждом метре в центре города творилась история и она наложила определенный отпечаток на некоторые места. Местные жители поговаривают, что там происходят необъяснимые вещи.
О местах, где искать мистику в Санкт-Петербурге, — в материале “Рамблера”.
Михайловский замок
Эскизы здания Павел I начал придумывать самостоятельно, а позже привлек к работе над ними профессиональных архитекторов. Сам он планировал поставить замок в Гатчине, но потом передумал и переместил его в центр Санкт-Петербурга. Он переехал в Михайловский замок в конце января 1801 года. Спустя 40 дней после того, как он объявил дворец своей резиденцией, его убили.
Ходят слухи, что призрак Павла I появляется по ночам в Михайловском замке, а в годовщину его смерти дух можно увидеть в одном из окон.
Набережная канала Грибоедова
Согласно легенде по набережной гуляет призрак Софьи Перовской — она была руководителем нескольких покушений на Александра II, последнее из которых оказалось успешным. Она расставила по пути его кареты мужчин с бомбами, и они сделали свое дело. Роковое ранение произошло на набережной канала Грибоедова (тогда — Екатерининский канал). Царя ранили после того, как Софья взмахнула белым платком.
Террористов арестовали и приговорили к высшей мере наказания за убийство царя. С тех пор, по слухам, на набережной ходит призрак Софьи Перовской. Встретить ее — дурной знак, а если она взмахнула белым платком, то это сулит смерть человеку.
Ротонда на Гороховой
На первый взгляд это место не отличается ничем выдающимся, но имеет особую гнетущую атмосферу. Согласно городской легенде, такие ротонды расставлены по всему городу, образуя пентаграмму. Раньше их использовали для тайных встреч масонов, но точно сказать, прекратили ли они свои сборища, не может никто.