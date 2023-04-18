$81.63+0.1289.66-0.50

Где искать мистику в Санкт-Петербурге

Северная столица известна своими историческими достопримечательностями: дворцами, особняками и узкими переулками. На каждом метре в центре города творилась история и она наложила определенный отпечаток на некоторые места. Местные жители поговаривают, что там происходят необъяснимые вещи.

Где искать мистику в Санкт-Петербурге
© Kora27/commons.wikimedia.org

О местах, где искать мистику в Санкт-Петербурге, — в материале “Рамблера”.

Михайловский замок

Эскизы здания Павел I начал придумывать самостоятельно, а позже привлек к работе над ними профессиональных архитекторов. Сам он планировал поставить замок в Гатчине, но потом передумал и переместил его в центр Санкт-Петербурга. Он переехал в Михайловский замок в конце января 1801 года. Спустя 40 дней после того, как он объявил дворец своей резиденцией, его убили.

Ходят слухи, что призрак Павла I появляется по ночам в Михайловском замке, а в годовщину его смерти дух можно увидеть в одном из окон.

Набережная канала Грибоедова

Антон Шестаков/commons.wikimedia.org

Согласно легенде по набережной гуляет призрак Софьи Перовской — она была руководителем нескольких покушений на Александра II, последнее из которых оказалось успешным. Она расставила по пути его кареты мужчин с бомбами, и они сделали свое дело. Роковое ранение произошло на набережной канала Грибоедова (тогда — Екатерининский канал). Царя ранили после того, как Софья взмахнула белым платком.

Дача Эльзы: где находится один из самых мистических особняков России

Террористов арестовали и приговорили к высшей мере наказания за убийство царя. С тех пор, по слухам, на набережной ходит призрак Софьи Перовской. Встретить ее — дурной знак, а если она взмахнула белым платком, то это сулит смерть человеку.

Ротонда на Гороховой

Маргарита Сурженко/vk.com

На первый взгляд это место не отличается ничем выдающимся, но имеет особую гнетущую атмосферу. Согласно городской легенде, такие ротонды расставлены по всему городу, образуя пентаграмму. Раньше их использовали для тайных встреч масонов, но точно сказать, прекратили ли они свои сборища, не может никто.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий