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2 часа назад

Дача Эльзы: где находится один из самых мистических особняков России

Мира Маркина

Некогда роскошный, но опустевший трехэтажный особняк на склоне горы Машук (Пятигорск) заработал свою мрачную славу благодаря живущему в нем призраку молодой девушки. Что же случилось на «Даче Эльзы» больше века назад, читайте в материале «Рамблера».

Дача Эльзы: где находится один из самых мистических особняков России
Фото: @alinka_bratkova@alinka_bratkova

Этот особняк из желтого кирпича в начале XX века построил кондитер Александр Гукасов для своей красавицы-невесты Эльзы — в то время Пятигорск уже стал популярным курортом и славился своими источниками. Рядом со зданием проходил маршрут трамвая, ведущий к Провалу (природный колодец на южном склоне горы Машук), что добавляло ему привлекательности в глазах путешественников. Таким образом особняк стал известным — от постояльцев, желающих разместиться у Эльзы, не было отбоя. В здании располагалось около 62 комнат, были проведены водопровод и электричество, а также устроены душевые и ванные комнаты. Арендная плата в сутки составляла 50 копеек, действовали скидки на продолжительное пребывание.

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Бизнес процветал, но счастье супругов длилось недолго – девушка так и не смогла забеременеть, и спустя несколько лет муж бросил ее одну в замке, уехав с другой женщиной. После измены Эльза так и не смогла оправиться и в 40-х годах внезапно исчезла из поля зрения. Истинные обстоятельства смерти хозяйки особняка не известны, но по одной из версий она стала сходить с ума и в итоге приняла смертельный яд. По другой – ее убили, а тело замуровали в стенах дома.

С тех пор особняк оброс мистическими легендами. Те, кто решился зайти внутрь, рассказывают о детском плаче, доносящемся из дальних комнат, стуке шагов, стонах. В кадре на снимках частенько появляются странная белая дымка или непонятные тени. А на одном из балконов написано стихотворение, которое, по слухам, нашептала одному из своих гостей сама Эльза: «Найдите меня безгласую, Умойте меня дождем, Найдите меня угасшую, Верните мой старый дом».

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Самым мрачным местом особняка считают подвал – там любопытные посетители могут найти странный покрытый кафелем параллелепипед. Многие верят, что именно в нем покоится тело хозяйки «Дачи Эльзы».

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