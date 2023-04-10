Какие правила нужно соблюдать туристам в Дагестане

Республика Дагестан притягивает туристов своими природными достопримечательностями и красотой, которую могут наблюдать туристы. Однако для комфортного пребывания на этой территории, нужно соблюдать некоторые правила, и связаны они с культурными особенностями региона.

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О том, что можно, а что нельзя делать туристам в Дагестане, — в материале “Рамблера”.

Носить закрытую одежду

Туристам рекомендуют выбирать закрытую одежду для похода в общественные места. Даже если вы находитесь в городе-курорте, то стоит надевать шорты и юбки ниже колена, а также не надевать верх с открытыми плечами и глубоким вырезом. Это связано с религиозными особенностями региона и может быть некомфортным для местных жителей.

При посещении мечетей нужно надевать закрытую одежду. Как правило, ее можно взять на входе бесплатно.

Нельзя пить алкоголь в общественных местах

В кафе и ресторанах в меню вы не найдете алкоголя. В более туристических городах хозяева делают исключение и разрешают туристом приносить спиртное с собой. Распитие алкоголя противоречит культуре и законам региона, поэтому также не стоит ходить по улице в состоянии опьянения. Магазинов, где продают алкоголь, в республике тоже мало, поэтому будьте готовы к тому, что отпуск вы проведете в соответствии со здоровым образом жизни.

Нельзя показывать чувства прилюдно