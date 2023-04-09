Великий Новгород в мае: сколько стоит отдых и что посмотреть

Великий Новгород — один из древнейших городов России, исследовать который можно отправиться на предстоящие майские праздники.

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Рассказываем, как до него добраться, что посмотреть и во сколько примерно обойдется отдых, в материале "Рамблера".

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Дорога

Расстояние между Москвой и Великим Новгородом — около 600 километров. От Санкт-Петербурга до города ехать 180 километров. Добраться можно на машине, автобусе или поезде.

Из Санкт-Петербурга ходят "Ласточки". Ехать примерно 3-4 часа. Из Москвы на поезде, отправляющемся с Ленинградского вокзала, можно добраться за 8 часов.

Погода

В мае в Великом Новгороде около 15-17 градусов тепла днем и 10 градусов ночью. Часто бывают ветра из-за того, что город стоит на реке. Поэтому обязательно берите с собой шарф.

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Что посмотреть

Главная достопримечательность города — это, конечно, Новгородский кремль. Он внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а еще рейтинг самых красивых замков мира.

Попасть на территорию Кремля можно бесплатно, а, вот, в музеи, которые там находятся, вход платный. Можно просто погулять, а можно заодно еще и изучить историю города. Внутри Кремля находится Софийский собор, Грановитая палата, Музей изобразительных искусств и Музей письменности.

Еще одно место в центре Великого Новгорода, где приятно прогуляться, посидеть у реки, покататься на велосипеде или самокате — это Софийская набережная.

Обязательно к посещению и Ярославово дворище. Это несколько расположенный рядом друг с другом церквей. В свой список мест можно также добавить Свято-Юрьев мужской монастырь, Рюриково городище и Музей деревянной архитектуры "Витославлицы".

Цены

Билет на поезд из Москвы в Великий Новгород на 29 апреля стоит от 2306 рублей в плацкарте. Столько же стоит и обратный билет на 1 мая. Из Санкт-Петербурга можно доехать за 1447 рублей, обратно - за 766 рублей.