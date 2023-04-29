Какое место в часе езды от Сочи стоит посетить каждому: видео

Сочи является одним из самых популярным направлений для отдыха среди россиян. Большинство туристических мест широко известны и в каждом из них вы наверняка уже были не раз.

Однако есть места, о которых знают далеко не все, но от этого они не становятся менее интересными. Одно из таких мест – парк "Солохаул", находящийся всего в часе езды от самого города Сочи.

В этом парке каждый сможет насладиться великолепной природой, видом на чайные плантации и горные реки, а также попробовать себя в экстремальных условиях: прокатиться на БТРе, спуститься на зиплайне над бурлящей рекой, пострелять в тире, пройти веревочный парк и еще много другого.

В парке приключений развлечения найдутся как для взрослых, так и для детей. А еще там можно просто покачаться в гамаках с видом на невероятную природную красоту.

Подробнее смотрите в видео, которое опубликовала на своей странице пользовательница социальной сети TikTok с ником @saxapo4ek_.