Что посмотреть в Муроме за один день

Впервые город Муром был упомянут в 862 году в «Повести временных лет». Этот город известен как родина главного богатыря русских былин Ильи Муромца и святых Петра и Февронии.

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Но не только былинами и святыми славен этот древнейший город. Здесь множество достопримечательностей, музеев и других мест, интересных для посещения.

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О том, что можно увидеть в Муроме, если вы заехали в город всего на один день, читайте в материале «Рамблера».

Памятник Илье Муромцу

РИА Новости

Памятник знаменитому русскому богатырю расположен в Окском парке, одном из самых старинных парков России. Монумент был возведен в 1999 году и представляет собой фигуру Ильи Муромца, который в поднятой руке держит меч, а в другой руке — крест. Здесь всегда много туристов, желающих сфотографироваться с фигурой богатыря, а также полюбоваться прекрасными видами.

Свято-Троицкий женский монастырь

Свято-Троицкий женский монастырь был основан в 1643 году на том самом месте, где в XII столетии креститель Мурома Константин воздвиг небольшую деревянную церковь во имя Бориса и Глеба. В 1648 году здесь появилась церковь Казанской иконы Божией Матери, а в 1652 — колокольня из нескольких ярусов.

Отличительной чертой Свято-Троицкого собора стали кованые кресты, изготовленными муромскими кузнецами в XVII веке. Три храма на территории являются действующими. Чаще всего туристы приезжают поклониться мощам святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями семейного благополучия. Кстати, рядом с монастырем расположен и памятник этим святым, на который тоже можно полюбоваться.

Водонапорная башня

В сквере имени Ермакова находится еще одна достопримечательность Мурома — водонапорная башня. Водопровод в городе был построен в 1863 году на средства градоначальника Алексея Ермакова, а водонапорная башня появилась в 1864 году. Воду могли использовать бесплатно абсолютно все местные жители. В начале XX века водонапорную башню закрыли из-за непригодности воды, а в 2008 году она была восстановлена, только вода теперь в нее поступает не из Оки, а из артезианской скважины.

Муромский калач

Wikimedia Сommons

Еще одна интересная достопримечательность города — памятник Муромскому калачу. Считается, что именно здесь начали выпекать это хлебобулочное изделие. К сожалению, оригинальная рецептура и технология изготовления муромского калача канула в Лету. А вот памятник этой русской булке туристы могут лицезреть с 2012 года и по сей день.

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