Суздаль — один из самых любимых туристами городов Золотого кольца России. Это самый настоящий музей под открытым небом со множеством уникальных архитектурных памятников и живописными видами. В 1992 году белокаменные памятники Суздаля были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Часто туристы приезжают в Суздаль в составе экскурсий по Золотому кольцу или отправляются в путешествие самостоятельно. И если на осмотр достопримечательностей города у вас есть всего один день, надо понять, какие именно места включить в свой маршрут.

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О том, что посмотреть в Суздале за один день, читайте в материале «Рамблера».

Суздальский кремль

Ludvig14/commons.wikimedia.org

Суздальский кремль, дату основания которого относят к X веку, — самая древняя часть города, откуда и началось его развитие. Он расположен на берегу реки каменки, а его земляные валы занимают площадь почти в 1,5 километра. На территории расположен музейный комплекс, включающий в себя несколько церквей и других религиозных объектов. Особенно рекомендуем обратить внимание на Никольскую и Успенскую церкви, Рождественский собор и Архиерейские палаты.

Спасо-Евфимиев монастырь

Walking catastrophe/commons.wikimedia.org

Монастырь с кирпичными стенами, башнями и бойницами, построенный в XIV веке, выглядит как самая настоящая крепость. Неудивительно, ведь он возводился именно как оборонительное укрепление города. В наши дни монастырь работает только как музейный комплекс: здесь можно увидеть древние украшения, книги, иконы, фрески, созданные в XVI веке. На территории монастыря также расположен аптекарский сад, по которому можно прогуляться, если располагает погода.

Музей деревянного зодчества

РИА Новости

Музейная экспозиция под открытым небом воссоздает быт XVII-XIX веков. На территории комплекса расположены деревянные церкви, ветряная мельница, крестьянский и купеческий дома и другие памятники деревянного зодчества того времени.

Торговая площадь

PlatLe/commons.wikimedia.org

Торговая площадь появилась в Суздале в XII веке и поначалу все постройки здесь были деревянными. Однако, к сожалению, их уничтожил пожар. К XIX веку сформировался новый облик Торговой площади: длинная галерея с арками. И по сей день здесь идет торговля: можно купить в качестве сувенира из Суздаля валенки ручной работы, шали, носки и даже разные виды медовухи. Также на Торговой площади расположилась Воскресенская церковь, которую заново отстроили в камне взамен сгоревшего в 1719 году деревянного храма.

Покровский монастырь

Новинская Г./commons.wikimedia.org