Что посмотреть во Владимире за один день

Владимир — один из древнейших городов, который когда-то был столицей Северо-Восточной Руси. Сейчас же город входит в Золотое кольцо России.
Многие приезжают сюда, чтобы полюбоваться старинными постройками, уникальными памятниками, посетить знаменитые музеи и просто прогуляться, любуясь прекрасными пейзажами.
Часто туристы останавливаются в городе всего на сутки. О том, как построить маршрут, чтобы осмотреть достопримечательности за столь короткое время, если вы путешествуете в составе туристической группы, волноваться не стоит. Но где непременно стоит побывать, если вы приехали во Владимир самостоятельно и в запасе у вас всего лишь день?
«Рамблер» делится идеями, выбрав самые интересные места, которые непременно стоит посетить.
Это визитная карточка города, увидеть которую стремится каждый, кто приехал во Владимир впервые. Внутри этого древнего оборонительного сооружения раньше находилась Ризположенская церковь. А сами ворота были одними из семи подобных, которые окружали город. До наших дней сохранились лишь они.
Внутри Золотых ворот расположился музей, в котором можно увидеть диораму о событиях 1238 года, когда на Владимир напали татаро-монголы.
В XII веке за Золотыми воротами располагался крепостной вал, бывший оборонительным сооружением. Через некоторое время необходимость в нем пропадала, а насыпи становились огородами. Один из таких валов купил купец Козлов, так и появилось его название. На валу находится Старая башня, которая сейчас переоборудована в небольшой музей с винтовой лестницей, ведущей на смотровую площадку. С нее открывается великолепный вид на город, откуда можно сделать прекрасные снимки.
В построенном в середине XII столетия пятикупольном белокаменном храме хранилась икона Владимирской Богоматери. Собственно, для ее хранения собор и строился. Архитектура Успенского собора уникальна, а внутри сохранились фрески, созданные Андреем Рублевым. Храм является действующим, в нем проводят службы. Но вместе с тем это и музей, в котором можно полюбоваться удивительными украшениями и иконами.
Один из знаменитых музеев Владимира, где можно увидеть старые инструменты аптекарей, лекарственные препараты былых времен. Именно в этом здании работала первая в городе аптека (1805-2008 гг.).
Прекрасное место, где можно прогуляться в хорошую погоду, сделать красивые фотографии и полюбоваться удивительными садовыми экспозициями. Их история берет начало в XVI веке, созданы они были для отдыха духовенства. Сейчас посетить Патриаршие сады может любой желающий.