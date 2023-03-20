Что посмотреть во Владимире за один день

Владимир — один из древнейших городов, который когда-то был столицей Северо-Восточной Руси. Сейчас же город входит в Золотое кольцо России.

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Многие приезжают сюда, чтобы полюбоваться старинными постройками, уникальными памятниками, посетить знаменитые музеи и просто прогуляться, любуясь прекрасными пейзажами.

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Часто туристы останавливаются в городе всего на сутки. О том, как построить маршрут, чтобы осмотреть достопримечательности за столь короткое время, если вы путешествуете в составе туристической группы, волноваться не стоит. Но где непременно стоит побывать, если вы приехали во Владимир самостоятельно и в запасе у вас всего лишь день?

«Рамблер» делится идеями, выбрав самые интересные места, которые непременно стоит посетить.

Золотые ворота

Maximilian 1980/commons.wikimedia.org

Это визитная карточка города, увидеть которую стремится каждый, кто приехал во Владимир впервые. Внутри этого древнего оборонительного сооружения раньше находилась Ризположенская церковь. А сами ворота были одними из семи подобных, которые окружали город. До наших дней сохранились лишь они.

Внутри Золотых ворот расположился музей, в котором можно увидеть диораму о событиях 1238 года, когда на Владимир напали татаро-монголы.

Козлов вал

В XII веке за Золотыми воротами располагался крепостной вал, бывший оборонительным сооружением. Через некоторое время необходимость в нем пропадала, а насыпи становились огородами. Один из таких валов купил купец Козлов, так и появилось его название. На валу находится Старая башня, которая сейчас переоборудована в небольшой музей с винтовой лестницей, ведущей на смотровую площадку. С нее открывается великолепный вид на город, откуда можно сделать прекрасные снимки.

Успенский собор

Alexxx Malev/Flickr

В построенном в середине XII столетия пятикупольном белокаменном храме хранилась икона Владимирской Богоматери. Собственно, для ее хранения собор и строился. Архитектура Успенского собора уникальна, а внутри сохранились фрески, созданные Андреем Рублевым. Храм является действующим, в нем проводят службы. Но вместе с тем это и музей, в котором можно полюбоваться удивительными украшениями и иконами.

Старая аптека

vc33.ru

Один из знаменитых музеев Владимира, где можно увидеть старые инструменты аптекарей, лекарственные препараты былых времен. Именно в этом здании работала первая в городе аптека (1805-2008 гг.).

Патриаршие сады

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