Что посмотреть в Костроме за один день

В 1152 году на берегу Волги с легкой руки Юрия Долгорукого появилась Кострома. Прекрасный город, сумевший сохранить неповторимое провинциальное очарование, входит в Золотое кольцо России.
Сюда часто приезжают туристы, чтобы полюбоваться памятниками древней архитектуры, природной красотой и пройтись по местам, которые описывал в своих пьесах драматург Александр Островский.
Несмотря на то, что достопримечательностей в Костроме довольно много, основные можно увидеть, даже если на знакомство с городом у вас есть всего один день. О том, куда отправиться в Костроме, читайте в материале «Рамблера».
Одна из главных достопримечательностей города была возведена в двадцатых годах XIX века и стала одним из выдающихся памятников эпохи классицизма. Архитектору П.И. Фурсову была поставлена задача сделать здание так, чтобы оно вписывалось в окружающий ансамбль. В итоге каланча стала напоминать античный храм, с венчающей его колокольней. В наши дни здесь находится музей пожарного дела, открытый для всех желающих.
Этот комплекс, который посвящен героям русских народных сказок, можно посетить только в составе экскурсионной группы. Гостей встречают Кот Баюн, Хозяйка терема и Домовой. Они сопровождают на прогулке по терему и рассказывают о традициях древних славян. Особенно интересна ледяная комната, в которой поддерживают постоянную температуру 14 °C. Чтобы не замерзнуть, гости надевают валенки, шубы и платки (их выдают экскурсоводы). В комнате можно полюбоваться ледяными фигурами и выпить разные напитки из ледяных стаканов. Экскурсия по терему, разумеется, платная. За посещение ледяной комнаты надо будет доплатить.
О том, когда была создана эта достопримечательность Костромы, точно неизвестно. Историки предполагают, что Монастырь был возведен в конце XIII века. Здесь со своей матерью жил Михаил Романов, который впоследствии на территории монастыря, в Троицком соборе, был венчан на царство. Сейчас в Ипатьевском монастыре действует музей, а еще можно посетить храмы во время служб.
Этот музей под деревянного зодчества возле стен Ипатьевского монастыря воссоздает картину жизни старой русской деревниXVIII-XIX столетий. Все постройки здесь реальные. Особенно интересны построенная в 1552 году церковь Собора Богородицы, которую доставили сюда из села Холм и церковь Всемилостивого Спаса, с резным внутренним убранством. В «Костромской слободе» также можно зайти в крестьянские избы, чтобы посмотреть, как жили простые люди.
Исторический центр Костромы — это, конечно, Костромской кремль. Поначалу на левом берегу Волги располагалась деревянная крепость, а в начале правления Ивана Грозного на территории кремля был возведен Успенский собор, который стал первым каменным зданием во всем городе. Он единственный из всех зданий кремля, который уцелел в пожарах. Но пришедшие к власти большевики разобрали собор. Оборонительные части города тоже со временем исчезли, осталась лишь небольшая часть вала. Сейчас кремль активно восстанавливают, поэтому попасть сюда не получится. Но на заметку эту достопримечтальность взять, определенно, надо.