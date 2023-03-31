Что посмотреть в Костроме за один день

В 1152 году на берегу Волги с легкой руки Юрия Долгорукого появилась Кострома. Прекрасный город, сумевший сохранить неповторимое провинциальное очарование, входит в Золотое кольцо России.

Фото: Яна Краснопевцева/commons.wikimedia.org Яна Краснопевцева/commons.wikimedia.org

Сюда часто приезжают туристы, чтобы полюбоваться памятниками древней архитектуры, природной красотой и пройтись по местам, которые описывал в своих пьесах драматург Александр Островский.

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Несмотря на то, что достопримечательностей в Костроме довольно много, основные можно увидеть, даже если на знакомство с городом у вас есть всего один день. О том, куда отправиться в Костроме, читайте в материале «Рамблера».

Пожарная Каланча

Одна из главных достопримечательностей города была возведена в двадцатых годах XIX века и стала одним из выдающихся памятников эпохи классицизма. Архитектору П.И. Фурсову была поставлена задача сделать здание так, чтобы оно вписывалось в окружающий ансамбль. В итоге каланча стала напоминать античный храм, с венчающей его колокольней. В наши дни здесь находится музей пожарного дела, открытый для всех желающих.

Терем Снегурочки

Дмитрий Сазанов/commons.wikimedia.org

Этот комплекс, который посвящен героям русских народных сказок, можно посетить только в составе экскурсионной группы. Гостей встречают Кот Баюн, Хозяйка терема и Домовой. Они сопровождают на прогулке по терему и рассказывают о традициях древних славян. Особенно интересна ледяная комната, в которой поддерживают постоянную температуру 14 °C. Чтобы не замерзнуть, гости надевают валенки, шубы и платки (их выдают экскурсоводы). В комнате можно полюбоваться ледяными фигурами и выпить разные напитки из ледяных стаканов. Экскурсия по терему, разумеется, платная. За посещение ледяной комнаты надо будет доплатить.

Ипатьевский монастырь

Alexxx1979/commons.wikimedia.org

О том, когда была создана эта достопримечательность Костромы, точно неизвестно. Историки предполагают, что Монастырь был возведен в конце XIII века. Здесь со своей матерью жил Михаил Романов, который впоследствии на территории монастыря, в Троицком соборе, был венчан на царство. Сейчас в Ипатьевском монастыре действует музей, а еще можно посетить храмы во время служб.

Музей «Костромская слобода»

Belliy/commons.wikimedia.org

Этот музей под деревянного зодчества возле стен Ипатьевского монастыря воссоздает картину жизни старой русской деревниXVIII-XIX столетий. Все постройки здесь реальные. Особенно интересны построенная в 1552 году церковь Собора Богородицы, которую доставили сюда из села Холм и церковь Всемилостивого Спаса, с резным внутренним убранством. В «Костромской слободе» также можно зайти в крестьянские избы, чтобы посмотреть, как жили простые люди.

Костромской кремль

РИА Новости