Чем поражает заброшенная дача потомка знаменитого Фаберже

В 1900 году гений ювелирного ремесла Карл Фаберже купил дачу в пригороде Петрограда – в деревне Левашово. Говорят, что в стенах удивительного загородного дома люди жили роскошнее, чем в Зимнем дворце. Например, у хозяев была собственная электростанция, оранжерея с экзотическими растениями и мандаринами. И даже помещение для слона нашлось! Но уже в 1907 году Карл неожиданно дарит дачу своему второму сыну – Агафону.

Фото: Spslc.ru Spslc.ru

Что произошло с этим домом дальше и почему сюда приезжают туристы, читайте в материале «Рамблера».

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Изначально дача была деревянной. Но Агафон захотел каменный дом и инициировал новый проект загородного дома – в модном тогда стиле модерн снаружи и роскошью внутри. Потому дачу нередко называли «Малым Эрмитажем»: комнаты были оформлены в разных стилях (египетский, итальянский, рококо) В них размещали предметы искусства – в соответствии с интерьером. Даже световые потолки сделали, чтобы лучше освещалась богатая коллекция.

Необыкновенной даче семейство Агафона Фаберже радовалось недолго. Уже в 1918 году на ювелира донесли: его обвинили в том, что он, якобы, украл предметы роскоши из Зимнего дворца. Агафона Карловича арестовали. Пока он пытался доказать происхождение коллекции, жене и пяти сыновьям Фаберже пришлось бежать. Главу семейства сначала отпустили, затем арестовали вновь. И в течение нескольких лет Агафон работал на большевиков. По иронии судьбы он оценивал для них предметы искусства и камни, которых его в свое время лишили. В 1927 Агафон сбежал по льду Финского залива за границу.

Что же стало с дачей Агафона Фаберже? Мы привыкли к тому, что подобные места стараются сохранять и тщательно реставрировать – чтобы впоследствии сюда могли приезжать туристы. Но у этого особняка судьба сложилась иначе.

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Как только хозяева покинули дачу, ее варварски разграбили. Тащили все, что имело хоть какую-то ценность. В 1919 году в особняке обнаружили «тайную комнату», набитую такими сокровищами, что позавидовал бы любой музей. Но в Эрмитаж (или какой-либо другой музей) они не попали. Когда о сокровищнице Фаберже узнали в военно-революционном комитете, ее содержимое вывезли в неизвестном направлении без документов и описи. Поэтому сейчас история о несметных богатствах звучит скорее как легенда, передаваемая из уст в уста.

Некоторое время спустя дачу Фаберже превратили в дом отдыха для работников НКВД. После Великой Отечественной войны здание переоборудовали в детский сад и санаторий, в которых детей принимали аж до 90-х годов. Так что плачевное состояние дачи – это не результат бомбежек во время войны, а халатное отношение ее более поздних владельцев. Какое-то время ею владел Горный институт, сейчас организация по использованию памятников (АУИПИК). Но никто из них и не думал над реставрацией здания. Дачу продолжают растаскивать по кирпичику. Вандалы украли элементы изразцовых печей, кованого французского балкона, камина, повредили витражи, дубовый паркет. Все эти предметы интерьера и экстерьера можно было рассмотреть на снимках дачи, сделанных 15 лет назад.