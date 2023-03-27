Май или июнь: когда выгоднее ехать в Санкт-Петербург

Санкт-Петербург ежегодно становится одним из самых популярных направлений для отдыха на майские праздники.
Однако в июне у россиян тоже будут праздничные выходные, потому "Рамблер" решил поинтересоваться у эксперта, не выгоднее ли будет отправиться наслаждаться видами северной столицы именно в июне?
Лето традиционно считается высоким сезоном, июнь не исключение. У школьников наступают долгожданные каникулы, для них организуют выездные экскурсии из городов России. Плюс многие туристы приезжают посмотреть знаменитые белые ночи и Всероссийский праздник выпускников «Алые паруса». Получается, что в июне отдых в Питере обойдется вам дороже, ну и стоит учитывать, что далеко не всем по душе толпы людей.
Как итог: если у вас будет возможность посетить город на Неве в конце мая или в начале июня, вы наверняка получите истинное удовольствие. Помимо того, что это будет выгоднее по стоимости, вы еще и сможете избежать большого наплыва туристов, минуя самые популярные даты, такие как майские праздники и сезон выпускных и белых ночей во второй половине июне.