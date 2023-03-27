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29 минут назад

Май или июнь: когда выгоднее ехать в Санкт-Петербург

Мира Маркина
Артём Венскельэксперт

Санкт-Петербург ежегодно становится одним из самых популярных направлений для отдыха на майские праздники.

Май или июнь: когда выгоднее ехать в Санкт-Петербург
Фото: UnsplashUnsplash

Однако в июне у россиян тоже будут праздничные выходные, потому "Рамблер" решил поинтересоваться у эксперта, не выгоднее ли будет отправиться наслаждаться видами северной столицы именно в июне?

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Если не брать в расчет именно праздничные дни, то в мае в Санкт-Петербург, безусловно, ехать выгоднее. Уже работают фонтаны Петергофа, ближе к концу месяца устанавливается теплая (иногда даже жаркая) погода. Еще нет такого большого количества туристов.
Артём Венскель
Артём ВенскельЭксперт по туризму

Лето традиционно считается высоким сезоном, июнь не исключение. У школьников наступают долгожданные каникулы, для них организуют выездные экскурсии из городов России. Плюс многие туристы приезжают посмотреть знаменитые белые ночи и Всероссийский праздник выпускников «Алые паруса». Получается, что в июне отдых в Питере обойдется вам дороже, ну и стоит учитывать, что далеко не всем по душе толпы людей.

Раскрыто самое дешевое направление на майские из Москвы

Что касается майских праздников в Санкт-Петербурге, они не всегда оправдывают ожидания. Во-первых, поездка "влетает в копеечку" из-за высокого спроса. Во-вторых, в начале мая в Северной столице бывают по-настоящему северные ветра. По ночам в этот период даже случаются заморозки. Погода в первой декаде месяца капризна: вам может повезти и выглянет солнце, но в большинстве случаев вы рискуете весь отпуск просидеть в номере, спасаясь от холода. Либо же короткими перебежками перемещаться из музея в музей. Так что от посещения Санкт-Петербурга в длинные майские выходные лучше воздержаться.
Артём Венскель
Артём ВенскельЭксперт по туризму

Как итог: если у вас будет возможность посетить город на Неве в конце мая или в начале июня, вы наверняка получите истинное удовольствие. Помимо того, что это будет выгоднее по стоимости, вы еще и сможете избежать большого наплыва туристов, минуя самые популярные даты, такие как майские праздники и сезон выпускных и белых ночей во второй половине июне.

Отдых в России,Артем Венскель,
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