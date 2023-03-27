Май или июнь: когда выгоднее ехать в Санкт-Петербург

Что касается майских праздников в Санкт-Петербурге, они не всегда оправдывают ожидания. Во-первых, поездка "влетает в копеечку" из-за высокого спроса. Во-вторых, в начале мая в Северной столице бывают по-настоящему северные ветра. По ночам в этот период даже случаются заморозки. Погода в первой декаде месяца капризна: вам может повезти и выглянет солнце, но в большинстве случаев вы рискуете весь отпуск просидеть в номере, спасаясь от холода. Либо же короткими перебежками перемещаться из музея в музей. Так что от посещения Санкт-Петербурга в длинные майские выходные лучше воздержаться.



Артём Венскель Эксперт по туризму