Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+14° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
1 час назад

Чем заняться в российском Баден-Бадене – Кисловодске

Мира Маркина

Поехать в Кисловодск на несколько дней — это прекрасная идея для тех, кто мечтает об отдыхе в идиллическом месте с видом на горы, вкусными хычинами и стаканчиком нарзана в руке.

Чем заняться в российском Баден-Бадене – Кисловодске
Фото: Wikipedia Wikipedia

Отдыхать в Кисловодске можно круглый год: весной и летом наслаждаться цветущей богатой природой юга, зимой кататься на лыжах и пить глинтвейн, а осенью гулять по огненно-рыжим лесам. Чем можно заняться, если вы приехали в Кисловодск без тургруппы, читайте в статье «Рамблера».

Видео дня

Лайфхак туриста: в жемчужине Ставропольского края можно найти себе занятия по душе. Если вас привлекает экскурсионный отдых, обратитесь к местным гидам (например, поищите их предложения на сайте Tripster, Sputnik8 и их аналогах). Они помогут расширить знания о городе-курорте и взглянуть на него с другой стороны, а наиболее сговорчивые подскажут, куда сходить еще.

А мы предлагаем начать прогулку по городу по нашему маршруту.

Парк Кисловодска

Национальный парк Кисловодска представляет собой колоссальную зеленую территорию с редкими видами растений и животных. Обойти его за один день невозможно. Вот лишь один из вариантов запоминающейся прогулки:

  • Пройтись по Курортному бульвару (а прежде съесть пышку местного производства);
  • войти в парк через Колоннаду — и пройти к Нарзанной галерее, чтобы попробовать легендарную лечебную воду;
  • неподалеку от галереи, под лестницей за решеткой увидеть страшного Демона — героя произведения Лермонтова и картины Врубеля;
  • двигаясь к реке, посмотреть на Цветочный календарь – он буквально никогда не увядает благодаря стараниям местных агрономов;
  • у речки Ольховки пройти по мостику Дамский каприз и спуститься в Грот Поцелуев;
  • подняться на сосновую горку к смотровой площадке, а пройдя через кафе «Чайный Домик» достичь знаменитой Долины роз.

Отдельно в парке можно посетить музейный комплекс в Кисловодской крепости.

Удивительные места в России, о которых вы не знали

Соборы и храмы

Тем, кто любит посещать достопримечательности, связанные с религиозным культом, тоже есть на что посмотреть в Кисловодске:

  • Храм Пантелеймона целителя,
  • Свято-Никольский собор,
  • Зеленчукские храмы (считаются одними из самых древних христианских храмов в стране).

Филармония

В кисловодской филармонии регулярно проходят концерты (в том числе органной музыки). Здесь же ставят пьесы и мюзиклы, с гастролями выступают именитые артисты. Отдельный бонус – невысокая стоимость билета и лояльная культурная публика.

Дача Шаляпина

И хотя сам Федор Иванович был в Кисловодске всего несколько раз, здесь у него было свое гнездышко. Дом в стиле модерн построили в начале XX века. Территориально он находится в живописном месте недалеко от вокзала Кисловодска. Говорят, что в саду дачи до сих пор стоит дуб, который слышал репетиции оперного певца.

Музей-усадьба Николая Ярошенко

Есть что-то необыкновенно романтичное в мемориальном музее этого русского художника. Кстати сам он влюбился в Кисловодск, приехав сюда в свадебное путешествие. В 1885 году Николай купил здесь усадьбу – недалеко от Свято-Никольского собора. Впоследствии художника-передвижника посещали Васнецов, Репин, Куинджи, Толстой, Шаляпин и Менделеев (и многие другие знаменитости). Теперь пройтись по комнатам дома можете и вы.

Дача Матильды Кшесинской

Балерина Матильда Кшесинская приехала в Кисловодск в июне 1917 года из Петрограда, охваченного революцией. Здесь она жила вместе с мужем и сыном в летнем особняке Щербины. После семейство переселилось на дачу Белявского, известного инженера. Роскошный замок называют дачей Матильды Кшесинской. Но принадлежал ли он ей на самом деле? Узнаете у местных экскурсоводов.

Замок коварства и любви

Чтобы посетить это место, придется покинуть Кисловодск и отдалиться от него буквально на пять километров. Здесь, в Аликоновском ущелье стоит замок, построенный в середине XX века на месте грота, по форме напоминавшего дворец. Сюда едут за головокружительными живописными видами.

С этим местом связана легенда о богатом князе и его дочери Дауте, которая влюбилась в бедного пастуха Али. Отец ожидаемо не одобрил эти отношения. Пастух и княжеская дочь решили вместе прыгнуть со скалы. Но когда Али сделал это, Даута передумала. Некоторое время спустя она вышла замуж за другого парня, но вскоре умерла. Отец Дауты был безутешен. Он плакал о судьбе дочери так горько, что превратился в скалу. А у подножия ее заструилась речка. Местные решили, что ущелье стоит назвать Аликоновским – в честь юноши, отдавшего жизнь во имя любви. Замок получил название, связанное с легендой о коварстве прекрасной и ветреной Дауты.

Отдых в России,Матильда Кшесинская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий