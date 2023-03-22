Чем заняться в российском Баден-Бадене – Кисловодске

Поехать в Кисловодск на несколько дней — это прекрасная идея для тех, кто мечтает об отдыхе в идиллическом месте с видом на горы, вкусными хычинами и стаканчиком нарзана в руке.
Отдыхать в Кисловодске можно круглый год: весной и летом наслаждаться цветущей богатой природой юга, зимой кататься на лыжах и пить глинтвейн, а осенью гулять по огненно-рыжим лесам. Чем можно заняться, если вы приехали в Кисловодск без тургруппы, читайте в статье «Рамблера».
Лайфхак туриста: в жемчужине Ставропольского края можно найти себе занятия по душе. Если вас привлекает экскурсионный отдых, обратитесь к местным гидам (например, поищите их предложения на сайте Tripster, Sputnik8 и их аналогах). Они помогут расширить знания о городе-курорте и взглянуть на него с другой стороны, а наиболее сговорчивые подскажут, куда сходить еще.
А мы предлагаем начать прогулку по городу по нашему маршруту.
Национальный парк Кисловодска представляет собой колоссальную зеленую территорию с редкими видами растений и животных. Обойти его за один день невозможно. Вот лишь один из вариантов запоминающейся прогулки:
Отдельно в парке можно посетить музейный комплекс в Кисловодской крепости.
Тем, кто любит посещать достопримечательности, связанные с религиозным культом, тоже есть на что посмотреть в Кисловодске:
В кисловодской филармонии регулярно проходят концерты (в том числе органной музыки). Здесь же ставят пьесы и мюзиклы, с гастролями выступают именитые артисты. Отдельный бонус – невысокая стоимость билета и лояльная культурная публика.
И хотя сам Федор Иванович был в Кисловодске всего несколько раз, здесь у него было свое гнездышко. Дом в стиле модерн построили в начале XX века. Территориально он находится в живописном месте недалеко от вокзала Кисловодска. Говорят, что в саду дачи до сих пор стоит дуб, который слышал репетиции оперного певца.
Есть что-то необыкновенно романтичное в мемориальном музее этого русского художника. Кстати сам он влюбился в Кисловодск, приехав сюда в свадебное путешествие. В 1885 году Николай купил здесь усадьбу – недалеко от Свято-Никольского собора. Впоследствии художника-передвижника посещали Васнецов, Репин, Куинджи, Толстой, Шаляпин и Менделеев (и многие другие знаменитости). Теперь пройтись по комнатам дома можете и вы.
Балерина Матильда Кшесинская приехала в Кисловодск в июне 1917 года из Петрограда, охваченного революцией. Здесь она жила вместе с мужем и сыном в летнем особняке Щербины. После семейство переселилось на дачу Белявского, известного инженера. Роскошный замок называют дачей Матильды Кшесинской. Но принадлежал ли он ей на самом деле? Узнаете у местных экскурсоводов.
Чтобы посетить это место, придется покинуть Кисловодск и отдалиться от него буквально на пять километров. Здесь, в Аликоновском ущелье стоит замок, построенный в середине XX века на месте грота, по форме напоминавшего дворец. Сюда едут за головокружительными живописными видами.
С этим местом связана легенда о богатом князе и его дочери Дауте, которая влюбилась в бедного пастуха Али. Отец ожидаемо не одобрил эти отношения. Пастух и княжеская дочь решили вместе прыгнуть со скалы. Но когда Али сделал это, Даута передумала. Некоторое время спустя она вышла замуж за другого парня, но вскоре умерла. Отец Дауты был безутешен. Он плакал о судьбе дочери так горько, что превратился в скалу. А у подножия ее заструилась речка. Местные решили, что ущелье стоит назвать Аликоновским – в честь юноши, отдавшего жизнь во имя любви. Замок получил название, связанное с легендой о коварстве прекрасной и ветреной Дауты.