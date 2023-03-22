Чем заняться в российском Баден-Бадене – Кисловодске

Поехать в Кисловодск на несколько дней — это прекрасная идея для тех, кто мечтает об отдыхе в идиллическом месте с видом на горы, вкусными хычинами и стаканчиком нарзана в руке.

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Отдыхать в Кисловодске можно круглый год: весной и летом наслаждаться цветущей богатой природой юга, зимой кататься на лыжах и пить глинтвейн, а осенью гулять по огненно-рыжим лесам. Чем можно заняться, если вы приехали в Кисловодск без тургруппы, читайте в статье «Рамблера».

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Лайфхак туриста: в жемчужине Ставропольского края можно найти себе занятия по душе. Если вас привлекает экскурсионный отдых, обратитесь к местным гидам (например, поищите их предложения на сайте Tripster, Sputnik8 и их аналогах). Они помогут расширить знания о городе-курорте и взглянуть на него с другой стороны, а наиболее сговорчивые подскажут, куда сходить еще.

А мы предлагаем начать прогулку по городу по нашему маршруту.

Парк Кисловодска

Национальный парк Кисловодска представляет собой колоссальную зеленую территорию с редкими видами растений и животных. Обойти его за один день невозможно. Вот лишь один из вариантов запоминающейся прогулки:

Пройтись по Курортному бульвару (а прежде съесть пышку местного производства);

войти в парк через Колоннаду — и пройти к Нарзанной галерее, чтобы попробовать легендарную лечебную воду;

неподалеку от галереи, под лестницей за решеткой увидеть страшного Демона — героя произведения Лермонтова и картины Врубеля;

двигаясь к реке, посмотреть на Цветочный календарь – он буквально никогда не увядает благодаря стараниям местных агрономов;

у речки Ольховки пройти по мостику Дамский каприз и спуститься в Грот Поцелуев;

подняться на сосновую горку к смотровой площадке, а пройдя через кафе «Чайный Домик» достичь знаменитой Долины роз.

Отдельно в парке можно посетить музейный комплекс в Кисловодской крепости.

Соборы и храмы

Тем, кто любит посещать достопримечательности, связанные с религиозным культом, тоже есть на что посмотреть в Кисловодске:

Храм Пантелеймона целителя,

Свято-Никольский собор,

Зеленчукские храмы (считаются одними из самых древних христианских храмов в стране).

Филармония

В кисловодской филармонии регулярно проходят концерты (в том числе органной музыки). Здесь же ставят пьесы и мюзиклы, с гастролями выступают именитые артисты. Отдельный бонус – невысокая стоимость билета и лояльная культурная публика.

Дача Шаляпина

И хотя сам Федор Иванович был в Кисловодске всего несколько раз, здесь у него было свое гнездышко. Дом в стиле модерн построили в начале XX века. Территориально он находится в живописном месте недалеко от вокзала Кисловодска. Говорят, что в саду дачи до сих пор стоит дуб, который слышал репетиции оперного певца.

Музей-усадьба Николая Ярошенко

Есть что-то необыкновенно романтичное в мемориальном музее этого русского художника. Кстати сам он влюбился в Кисловодск, приехав сюда в свадебное путешествие. В 1885 году Николай купил здесь усадьбу – недалеко от Свято-Никольского собора. Впоследствии художника-передвижника посещали Васнецов, Репин, Куинджи, Толстой, Шаляпин и Менделеев (и многие другие знаменитости). Теперь пройтись по комнатам дома можете и вы.

Дача Матильды Кшесинской

Балерина Матильда Кшесинская приехала в Кисловодск в июне 1917 года из Петрограда, охваченного революцией. Здесь она жила вместе с мужем и сыном в летнем особняке Щербины. После семейство переселилось на дачу Белявского, известного инженера. Роскошный замок называют дачей Матильды Кшесинской. Но принадлежал ли он ей на самом деле? Узнаете у местных экскурсоводов.

Замок коварства и любви

Чтобы посетить это место, придется покинуть Кисловодск и отдалиться от него буквально на пять километров. Здесь, в Аликоновском ущелье стоит замок, построенный в середине XX века на месте грота, по форме напоминавшего дворец. Сюда едут за головокружительными живописными видами.