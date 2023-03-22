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1 час назад

Удивительные места в России, о которых вы не знали: видео

Диана Товсепова

Все знают, что самый солнечный город в России — Сочи, самый культурный — Санкт-Петербург, город, который никогда не спит —Москвы. Многие слышали о курортах на Дальнем Востоке, о северном сиянии в Мурманске о европейском духе Калининграда.

Но безграничные просторы России скрывают в себе целый список невероятных мест, о которых мало кто слышал. В этих локациях можно насладиться природой, сделать необыкновенные фотографии и хорошо отдохнуть, не покидая страну.

Смотрите видео, чтобы узнать об удивительных местах в России, о которых мало кто знает. Скорее всего, вам обязательно захочется их посетить!

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