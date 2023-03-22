Раскрыты главные причины отказа россиян от отдыха на Кавказе

«Наши туристы знают, что люди, проживающие в Чечне, Дагестане и других кавказских регионах, отличаются весьма консервативными взглядами, — пояснил он. — Культуру надо уважать, и это естественно, но многие не привыкли себя сдерживать, особенно если приехали отдыхать».