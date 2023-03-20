Как туристов обманывают в Москве

В отпуске человек теряет бдительность и готов потратить свои деньги на все, что угодно, чтобы насладиться моментом. Этим пользуются находчивые мошенники, которые хотят нажиться на беспечных путешественниках.

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Сразу несколько уловок для обмана туристов распространены в Москве. О них — в материале “Рамблера”.

Таксисты

С этими людьми путешественники сталкиваются на выходе из аэропорта и вокзала — и те сразу же производят на гостей столицы негативное впечатление. Мало того, что таксисты набрасываются с предложениями довести до отеля, так еще и они сильно завышают цены, если видят, что человек не местный. Нередки случаи, когда иностранцев обманывали на крупные суммы.

Чтобы не попасться на такую уловку, стоит пользоваться агрегаторами или заказывать такси заранее по телефону. Также можно пользоваться услугами частного трансфера из аэропорта или вокзала.

Обменники с комиссией

В России можно расплачиваться только одной валютой — рублем, и это вызывает трудности у иностранцев, приезжающих в Москву. Не во всех обменниках можно найти выгодный курс валюты. Мошенники завлекают туристов хорошими ценами на иностранную валюту, но при обмене выясняется, что обменник берет комиссию за валютные операции. Она может составлять до 10% от суммы обмена.

Чтобы не попасться на такую уловку, стоит менять валюту только в банках и заранее узнавать все условия обмена.

Воры в метро