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1 час назад

Как туристов обманывают в Москве

Мария Каткова

В отпуске человек теряет бдительность и готов потратить свои деньги на все, что угодно, чтобы насладиться моментом. Этим пользуются находчивые мошенники, которые хотят нажиться на беспечных путешественниках.

Как туристов обманывают в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сразу несколько уловок для обмана туристов распространены в Москве. О них — в материале “Рамблера”.

Таксисты

С этими людьми путешественники сталкиваются на выходе из аэропорта и вокзала — и те сразу же производят на гостей столицы негативное впечатление. Мало того, что таксисты набрасываются с предложениями довести до отеля, так еще и они сильно завышают цены, если видят, что человек не местный. Нередки случаи, когда иностранцев обманывали на крупные суммы.

Чтобы не попасться на такую уловку, стоит пользоваться агрегаторами или заказывать такси заранее по телефону. Также можно пользоваться услугами частного трансфера из аэропорта или вокзала.

Обменники с комиссией

В России можно расплачиваться только одной валютой — рублем, и это вызывает трудности у иностранцев, приезжающих в Москву. Не во всех обменниках можно найти выгодный курс валюты. Мошенники завлекают туристов хорошими ценами на иностранную валюту, но при обмене выясняется, что обменник берет комиссию за валютные операции. Она может составлять до 10% от суммы обмена.

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Чтобы не попасться на такую уловку, стоит менять валюту только в банках и заранее узнавать все условия обмена.

Воры в метро

В популярных туристических местах мошенники выслеживают беспечных туристов. Они смотрят, насколько полный у них кошелек, а также прицениваются к гаджетам, которые они носят с собой. После этого воры следуют за туристом в общественный транспорт, где орудуют уже целой группой. Один подходит к человеку и начинает его отвлекать — может попросить достать карту или показывает ему жесты руками, говоря на иностранном языке. В этот момент вокруг них образовывается толпа и из кармана у туриста пропадают все деньги и ценные вещи.

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