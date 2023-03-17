Как правильно выбрать санаторий для лечения

Для отпуска многие люди выбирают санатории, так как там можно не только качественно отдохнуть, но и поправить здоровье. Санатории расположены по всей России, но лучшими считаются те, которые находятся далеко от крупных городов.

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Определиться, куда именно вам надо поехать, — тяжело, но вполне реально, нужно лишь изучить услуги, которые предлагают санатории. О том, как это правильно сделать, — в материале “Рамблера”.

Изучите услуги

Санатории отличаются, прежде всего, услугами, которые они предоставляют. Каждая здравница имеет свой профиль, который зависит от ресурсов, которыми он располагает. Так, например, знаменитые санатории Минеральных Вод специализируются на лечении ЖКТ. Если вы едете лечить болезни органов дыхания, то вам лучше выбрать санаторий в лесу или в горах.

Обратитесь к лечащему врачу

Перед тем, как поехать в санаторий, вам нужно оформить санаторно-курортную карту. Делается она у вашего лечащего врача. Туда заносят всю информацию о заболеваниях, пройденных обследованиях и анализах. Все это пригодится вам для составления программы лечения в санатории. Кроме того, вы можете спросить рекомендации по здравницам у своего лечащего врача.

Дополнительные программы