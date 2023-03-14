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53 минуты назад

Как получить бесплатную путевку в санаторий

Мария Каткова

Некоторые российские курорты славятся своими здравницами, куда можно обратиться для лечения различных болезней и для реабилитации. Отдых в санатории может быть бесплатным для некоторых категорий людей. Однако для этого нужно собрать документы, подтверждающие ваше право на отдых.

Как получить бесплатную путевку в санаторий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О том, кто может бесплатно поехать в санаторий и что для этого нужно — в материале “Рамблера”.

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Кому положена бесплатная путевка

Бесплатный отдых в санатории положен определенным категориям граждан. Как правило, это социально незащищенные слои населения, а также люди, которым положены и другие льготы. На бесплатное лечение в санатории имеют право:

  • инвалиды войны
  • участники Великой Отечественной войны
  • ветераны боевых действий
  • инвалиды
  • дети-инвалиды
  • ветераны труда
  • репрессированные и реабилитированные лица
  • неработающие пенсионеры без льгот
  • люди, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС
  • те, кто проходит реабилитацию после операций и заболеваний

Полный список лиц, которые могут претендовать на бесплатное лечение, можно найти в приказе Минздрава.

Также бесплатно поехать в санаторий могут люди, попадающие под региональные льготы. О них можно узнать в местном отделе социальной защиты.

Какие документы нужны для поездки

В первую очередь, у вас на руках должны быть документы, подтверждающие вашу льготу. Все удостоверения, свидетельства и заключения. При этом, каждый случай может быть индивидуальным. Неработающим пенсионерам, например, необходимо предоставить сведения об органе, который выплачивает пенсию, а также трудовая книжка — чтобы подтвердить тот факт, что человек сейчас не работает.

В вашей поликлинике по месту жительства нужно получить справку по форме № 070/у. Она будет подтверждением того, что вы нуждаетесь в лечении в санатории. А также нужно предоставить другие документы, единые для всех категорий граждан:

  • полис ОМС
  • СНИЛС
  • заявление о том, что вы хотите получить бесплатное лечение
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность

Что происходит после подачи документов

После сбора всех документов вам нужно обратиться в Фонд социального страхования (ФСС). В Москве обращения принимают через МФЦ. Вы подаете документы, а дальше ждете решения о том, предоставят ли вам бесплатную путевку. На это органу дается десять дней. По заявителю выносят решение, а потом он ждет своей очереди на лечение. Как правило, сообщают ему об этом за 18 дней до даты поездки. Ваш номер в очереди можно отслеживать на сайте ФСС.

Когда вы узнаете о том, что едете на лечение, вам нужно обратиться к лечащему врачу для того, чтобы он выписал санаторно-курортную карту. Ее вы возьмете с собой в санаторий для того, чтобы врачи знали о ваших диагнозах.

Выяснилось, как подорожал летний отдых в российских санаториях

Далее необходимо купить билеты до санатория и сохранить чек — позже его нужно предоставить в ФСС для компенсации средств. Теперь можно собирать чемоданы и отправляться на отдых.

Отдых в России,Фонд социального страхования РФ,
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