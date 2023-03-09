Что посмотреть в Вологде за один день

Этот один из старейших русских северных городов был основан в 1147 году и через 300 лет стал столицей Вологодского княжества. Иван Грозный даже хотел, чтобы именно Вологда стала столицей Руси.
С давних времен Вологда славилась изделиями из кружева, сливочным маслом и достопримечательностями. Не изменилось это и по сей день.
В этот город можно приехать на выходные и с успехом осмотреть главные музейные экспозиции, полюбоваться архитектурой и попробовать местные деликатесы.
О том, как выстроить маршрут самостоятельно и что обязательно посмотреть, если на путешествие у вас всего один день, читайте в материале «Рамблера».
Согласно историческим данным, первая деревянная церковь Успенского собора была построена еще в 1303 году, а каменным Успенский собор стал уже в конце XVII века. Тогда же у него появилась и колокольня. В народе собор называли «Золотые кресты», поскольку на его куполах были кресты с позолотой. Увы, золотое убранство было утрачено при пожаре, случившемся в XVIII столетии. Во времена СССР в соборе устраивали киносеансы, теперь же Успенский собор вновь открыт для прихожан.
На берегу реки Вологды расположилась «Ленивая площадка», древнейшая часть города, где располагались рынки, торговля на которых велась с телег. Здесь можно увидеть монумент «800 лет Вологде», возведенный в 1959 году. На арках памятника отмечены все самые значимые события в истории города. Кстати, дубы возле монумента были высажены знаменитыми космонавтами Алексеем Леоновым и Павлом Беляевым. Тоже в своем роде местная достопримечательность.
Будет в корне неверным обойти своим вниманием это место. На улице Засодимского расположилось удивительное деревянное здание, окруженное невероятной красоты резным палисадом. Заглянув сюда, можно познакомиться с образцами творений вологодских мастеров: гончаров, кузнецов, вышивальщиц и представителей других ремесел. Если повезет и при наличии лишнего времени, можно попасть на один из интереснейших мастер-классов.
В сквере на правом берегу реки Вологды можно увидеть памятник букве «О», так жители города увековечили свою языковую особенность. Неподалеку расположилась кованая скамья с надписью «Посидим, поокаем» с томиком стихов поэта Николая Рубцова и гармонью — его любимым музыкальным инструментом.
Ну и, конечно, обязателен к посещению Вологодский кремль — самая узнаваемая достопримечательность города. Он был заложен в 1567 году по приказу Ивана Грозного как оборонительное сооружение, но в XVIII столетию перестал быть объектом стратегического назначения. О прежнем значении ансамбля напоминают теперь лишь пруды и рвы неподалеку от него. Кстати, за образец Софийского собора, главного в Вологодском кремле, был взят московский Успенский собор.
В ансамбль Вологодского кремля входит в том числе и Архиерейский двор, ранее бывший резиденцией вологодских епископов. Сейчас в корпусах расположен Вологодский музей-заповедник.