Что посмотреть в Вологде за один день

Этот один из старейших русских северных городов был основан в 1147 году и через 300 лет стал столицей Вологодского княжества. Иван Грозный даже хотел, чтобы именно Вологда стала столицей Руси.

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С давних времен Вологда славилась изделиями из кружева, сливочным маслом и достопримечательностями. Не изменилось это и по сей день.

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В этот город можно приехать на выходные и с успехом осмотреть главные музейные экспозиции, полюбоваться архитектурой и попробовать местные деликатесы.

О том, как выстроить маршрут самостоятельно и что обязательно посмотреть, если на путешествие у вас всего один день, читайте в материале «Рамблера».

Успенский собор

putnik/commons.wikimedia.org

Согласно историческим данным, первая деревянная церковь Успенского собора была построена еще в 1303 году, а каменным Успенский собор стал уже в конце XVII века. Тогда же у него появилась и колокольня. В народе собор называли «Золотые кресты», поскольку на его куполах были кресты с позолотой. Увы, золотое убранство было утрачено при пожаре, случившемся в XVIII столетии. Во времена СССР в соборе устраивали киносеансы, теперь же Успенский собор вновь открыт для прихожан.

«Ленивая площадка»

vologdatourinfo.ru

На берегу реки Вологды расположилась «Ленивая площадка», древнейшая часть города, где располагались рынки, торговля на которых велась с телег. Здесь можно увидеть монумент «800 лет Вологде», возведенный в 1959 году. На арках памятника отмечены все самые значимые события в истории города. Кстати, дубы возле монумента были высажены знаменитыми космонавтами Алексеем Леоновым и Павлом Беляевым. Тоже в своем роде местная достопримечательность.

Центр народных промыслов «Резной палисад»

vologdatourinfo.ru

Будет в корне неверным обойти своим вниманием это место. На улице Засодимского расположилось удивительное деревянное здание, окруженное невероятной красоты резным палисадом. Заглянув сюда, можно познакомиться с образцами творений вологодских мастеров: гончаров, кузнецов, вышивальщиц и представителей других ремесел. Если повезет и при наличии лишнего времени, можно попасть на один из интереснейших мастер-классов.

Сквер на Соборной горке

Sergey Sebelev/commons.wikimedia.org

В сквере на правом берегу реки Вологды можно увидеть памятник букве «О», так жители города увековечили свою языковую особенность. Неподалеку расположилась кованая скамья с надписью «Посидим, поокаем» с томиком стихов поэта Николая Рубцова и гармонью — его любимым музыкальным инструментом.

Вологодский кремль

Сергей Свердлов/commons.wikimedia.org

Ну и, конечно, обязателен к посещению Вологодский кремль — самая узнаваемая достопримечательность города. Он был заложен в 1567 году по приказу Ивана Грозного как оборонительное сооружение, но в XVIII столетию перестал быть объектом стратегического назначения. О прежнем значении ансамбля напоминают теперь лишь пруды и рвы неподалеку от него. Кстати, за образец Софийского собора, главного в Вологодском кремле, был взят московский Успенский собор.