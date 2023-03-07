Сколько стоит отдохнуть в Сочи на майских

В этом году на майских праздниках не так много выходных, но многие россияне все равно улетают в другие города, чтобы развеяться и отдохнуть. Одним из самых популярных направлений по-прежнему остается Сочи и его окрестности. Морской или горный воздух, прогулки по набережной, теплая погода и вкусная еда — все это привлекает туристов в курортный город.

Фото: Unsplash Unsplash

Как известно, спрос рождает предложение, поэтому из-за популярности направления цены на отдых серьезно повышаются. “Рамблер” выяснил, сколько стоит слетать в Сочи на майские праздники.

Видео дня

Авиабилеты

Самый дешевый прямой рейс с вылетом из Москвы 1 мая обойдется в 7 тысяч рублей в одну сторону без багажа. Стоимость авиабилетов различных авиакомпаний варьируется от 7 до 10 тысяч на одного человека.

Жителям северной столицы повезло больше, цены на билеты из Санкт-Петербурга в Сочи начинаются от 5 тысяч рублей за перелет в одну сторону без багажа. Стоимость на вылеты из других регионов России также может варьироваться от 4 до 15 тысяч рублей.

Билет обратно может быть немного дороже. В среднем цена на билет с вылетом из Сочи в другие регионы России в конце майских праздников начинается от 6 тысяч рублей за билет без багажа.

Билеты на поезд

Путешествия по России имеют один существенный плюс в виде возможности добираться до пункта назначения различным транспортом. Помимо авиаперелета до Сочи можно добраться поездом. В некоторых случаях это действительно выходит дешевле.

Однако в случае с направлением Москва-Сочи разница получается не такая большая. Стоимость за поездку в плацкарте в одну сторону начинается от 4,5 тысяч рублей, купе будет стоить от 6 тысяч рублей и выше за одного человека.

Билеты из Санкт-Петербурга обойдутся будут стоить чуть больше. Плацкарт – от 5 тысяч рублей, купе – от 6 тысяч. Поезда из других регионов России будут стоить примерно столько же, но не забывайте, что поезд идет значительно дольше, чем летит самолет, поэтому время, потраченное на поездку, сокращается.

Проживание

В Сочи и городах, прилегающих к нему, довольно много вариантов для размещения. Гораздо дешевле отелей обойдутся гостевые дома, но не все люди одобряют такой формат проживания. Кроме того, во время майских праздников летний сезон отдыха еще не начался, поэтому не все гостевые дома готовы предлагать свои услуги. Можно рассмотреть различные отели в городском округе Сочи.

Так, цены на отдых в гостевых домах начинаются от 500 рублей за ночь. Однако большинство мест размещения все-таки предлагают значительно больший ценник за проживание. Таким образом, ночь в гостевом доме для двоих обойдется около 1000-1500 рублей.

Ценник на отели значительно выше, там ночлег с включенным завтраком будет стоить от 2 тысяч рублей в сутки. Естественно, чем выше звездность отеля и чем лучше его расположение, тем выше будет цена. В Сочи она стремится к бесконечности, поэтому все зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей.