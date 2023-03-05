Где в России можно посетить настоящую русскую деревню: видео

В России столько достопримечательностей, что за всю жизнь не пересмотреть. Если природные красоты страны не обделены вниманием, то совсем по-другому обстоят дела со старинными городами и селами.
Блогер @Markeremintravel рассказал, где в России можно посетить сказочную старинную деревушку, погрузиться в атмосферу 19 века и примерить на себя роль сельского жителя.
Подробнее о необычном месте, которое стоит посетить, смотрите в видео.
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