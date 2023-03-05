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1 час назад

Где в России можно посетить настоящую русскую деревню: видео

Стелла Шмель

В России столько достопримечательностей, что за всю жизнь не пересмотреть. Если природные красоты страны не обделены вниманием, то совсем по-другому обстоят дела со старинными городами и селами.

Блогер @Markeremintravel рассказал, где в России можно посетить сказочную старинную деревушку, погрузиться в атмосферу 19 века и примерить на себя роль сельского жителя.

Где в России можно увидеть действующий вулкан

Подробнее о необычном месте, которое стоит посетить, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, когда начинается купальный сезон в России.

Отдых в России,Видео,
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