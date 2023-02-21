Когда начинается купальный сезон в России

В течение последних трех лет индустрия внутреннего туризма заметно оживилась. С наступлением тепла многие россияне выбираются на российские пляжи. Когда начинается купальный сезон на популярных морях России, расскажет «Рамблер».

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Азовское море

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Традиционно пляжный сезон на Азовском море начинается в конце мая, когда температура воды достигает 16-18°C, что близко к температуре горной реки. Долго плавать не получится, но окунуться в жаркий день – вполне реально. В самые жаркие летние дни Азовское море прогревается до 30°C, поэтому его считают теплейшим в России. Заканчивается сезон в конце сентября. Если теплая погода держится – в октябре.

Балтийское море

На Балтийское море отправляются те, кто любит песчаные пляжи с белым пудровым песком и пологим входом в воду. Комфортным для купания этот водоем становится в начале июня. Отдыхают на Балтике до середины сентября, если погода не портится. Самое идеальное время для отпуска на Балтийском море – вторая половина июля с захватом первых недель августа. В эти дни вода обычно прогревается до 22°C, температура воздуха остается на комфортном уровне (24-26°C), а осадки почти не выпадают.

Каспийское море

В последние годы популярность Каспийского моря у российских туристов значительно возросла. Считается, что лучший пляжный отдых на Каспии со стороны Дагестана – здесь есть необходимая минимальная инфраструктура. Внешне Каспийское море кажется суровым. Но оно практически всегда комфортной температуры, входы в воду здесь пологие и удобные. За это его и любят. А еще за то, что пляжный сезон на Каспийском море открывается уже в середине мая, поскольку в это время вода нередко прогревается до 24°C.

Черное море