Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
34 минуты назад

5 морей, которые имеют необычный цвет

Мира Маркина

На карте мира можно найти самые разные моря. Некоторые из них связаны с тем или иным оттенком цветового спектра. «Рамблер» разобрался, какие моря действительно оправдывают свое название, а какие соответствуют ему лишь метафорически.

5 морей, которые имеют необычный цвет
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

Мертвое море

Видео дня

Само название этого моря вряд ли ассоциируется с чем-то приятным. Но мнение тех, кто хотя бы однажды видел воды Мертвого моря своими глазами, бесповоротно меняется. Они не серые и безжизненные, как можно было бы предположить из названия. Да, в нем нет животных и растений. Но вода в этом море красивого, насыщенного аквамаринового оттенка, переходящего в наиболее глубоких местах в изумрудный.

5 пленительных и смертельно опасных пляжей планеты

Коралловое море

Это море можно назвать уникальным, потому что нельзя с точностью сказать, какого цвета вода в нем. В его глубине скрывается Большой барьерный риф, который образовался благодаря тысячам коралловых колоний. Ветви кораллов, как известно, сами по себе разноцветные. Они становятся пристанищем для множества ярких, тропических рыб и других морских существ. Поэтому Коралловое море часто называют разноцветным.

Красное море

Жемчужиной нашего рейтинга будет море, которое находится в Индийском океане. Его считают самым теплым на Земле – в него не впадают ни ручьи, ни реки. Красное море омывает берега восьми стран. По библейской легенде, по его дну прошел Моисей, когда волны строптивого водоема расступились перед ним по воле бога. Пророк спас людей, которые вверили ему свою судьбу. Их преследователей же поглотили волны морские. Поэтому море могли назвать красным по цвету крови.

Вторая версия – на закате волны Красного моря приобретают завораживающий оттенок. Третья же сводится к тому, что в жаркий сезон на поверхности воды зацветают водоросли, которые и окрашивают море.

Черное море

Наше родное Черное море тоже удивляет богатством цветов и оттенков. В ясную погоду его воды отливают бирюзой, во время бури они становятся черными. Кстати иранцы называли его когда-то Ашхаеной. В переводе с иранского это значит «темное», «негостеприимное», «злое». Неудивительно, ведь в Черном строптивом море было потоплено немало кораблей.

Wikimedia.org

Еще одна версия происхождения названия принадлежит уже нашим предкам. Они заметили, что если поднять металл со дна этого моря, то он будет черным.

Белое море

Это море граничит с Ледовитым океаном и омывает север России. А называют его Белым из-за льда, который покрывает большую площадь водоема. Местные жители отмечают, что в местах, где волны моря плещутся свободно, в них отражается седое небо севера.

Wikimedia.org

По другой версии, Белое море назвали таковым, потому что оно считалось священным. А белый цвет у славян ассоциировался с божественным светом.

Заграница,ПРЕДОК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители