5 морей, которые имеют необычный цвет

На карте мира можно найти самые разные моря. Некоторые из них связаны с тем или иным оттенком цветового спектра. «Рамблер» разобрался, какие моря действительно оправдывают свое название, а какие соответствуют ему лишь метафорически.

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Мертвое море

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Само название этого моря вряд ли ассоциируется с чем-то приятным. Но мнение тех, кто хотя бы однажды видел воды Мертвого моря своими глазами, бесповоротно меняется. Они не серые и безжизненные, как можно было бы предположить из названия. Да, в нем нет животных и растений. Но вода в этом море красивого, насыщенного аквамаринового оттенка, переходящего в наиболее глубоких местах в изумрудный.

Коралловое море

Это море можно назвать уникальным, потому что нельзя с точностью сказать, какого цвета вода в нем. В его глубине скрывается Большой барьерный риф, который образовался благодаря тысячам коралловых колоний. Ветви кораллов, как известно, сами по себе разноцветные. Они становятся пристанищем для множества ярких, тропических рыб и других морских существ. Поэтому Коралловое море часто называют разноцветным.

Красное море

Жемчужиной нашего рейтинга будет море, которое находится в Индийском океане. Его считают самым теплым на Земле – в него не впадают ни ручьи, ни реки. Красное море омывает берега восьми стран. По библейской легенде, по его дну прошел Моисей, когда волны строптивого водоема расступились перед ним по воле бога. Пророк спас людей, которые вверили ему свою судьбу. Их преследователей же поглотили волны морские. Поэтому море могли назвать красным по цвету крови.

Вторая версия – на закате волны Красного моря приобретают завораживающий оттенок. Третья же сводится к тому, что в жаркий сезон на поверхности воды зацветают водоросли, которые и окрашивают море.

Черное море

Наше родное Черное море тоже удивляет богатством цветов и оттенков. В ясную погоду его воды отливают бирюзой, во время бури они становятся черными. Кстати иранцы называли его когда-то Ашхаеной. В переводе с иранского это значит «темное», «негостеприимное», «злое». Неудивительно, ведь в Черном строптивом море было потоплено немало кораблей.

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Еще одна версия происхождения названия принадлежит уже нашим предкам. Они заметили, что если поднять металл со дна этого моря, то он будет черным.

Белое море

Это море граничит с Ледовитым океаном и омывает север России. А называют его Белым из-за льда, который покрывает большую площадь водоема. Местные жители отмечают, что в местах, где волны моря плещутся свободно, в них отражается седое небо севера.

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