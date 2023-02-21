Киты и скалы: самое красивое место России, о котором никто не знает

Всем известно, как красивы величественные горы Северного Кавказа или кристально чистые льды Байкала, но в России есть невероятные места, о которых знают немногие. Об одном из таких мест расскажет "Рамблер".

© Соцсети

Путешественники объездившие всю России считают, что одно из самых красивых, но не таких популярных, мест страны - Шантарские острова. Это архипелаг в Охотском море, который очарует любого туриста.

Соцсети

Шантарский архипелаг находится на Дальнем востоке и славится своей первозданной красотой из-за труднодоступности локации. Скалистые острова, с многочисленными водопадами, окружены плавающими льдинами и сумасшедше красивыми пейзажами. Многие называют Шантары настоящим затерянным миром.

Здесь путешественникам открывается удивительный мир дикой природы во всем своем первозданном великолепии.

Только здесь на территории России туристы могут понаблюдать за гренландскими китами, косатками, а в сезон даже поплавать рядом с ними.

Соцсети

На островах всюду плавают дальневосточные нерпы, летают величественные белоплечие орланы и другие птицы, здесь можно встретить диких животных и даже бурого медведя.

Туристы остаются в восторге от пейзажей Дальневосточной тайги на фоне величественных скал и сурово-красивого Охотского моря.

Соцсети

Многие считают, что удивительные "картинки" Шантарских островов ничуть не уступают пейзажам Исландии и Фарер.