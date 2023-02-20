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55 минут назад

Где покататься на лыжах или сноуборде в Московской области

Мира Маркина

Зимние виды спорта становятся каждый год все более популярными. Однако не у всех любителей покататься на горных лыжах или сноуборде есть время и возможности посещать горные местности столько раз, сколько хотелось бы. Да и не у всех на начальном этапе достаточно опыта и умений для того, что отправляться на полноценный горнолыжный курорт.

Где покататься на лыжах или сноуборде в Московской области
Фото: Сhylkovo.ruСhylkovo.ru

"Рамблер" выяснил, где в Московской области можно найти достойные места с прокатом инвентаря и подходящими склонами. Такие есть! Помимо этого, на каждом из них вы сможете взять уроки у профессионального тренера.

Дмитровский городской округ, горнолыжный клуб Леонида Тягачева

Клуб расположен в деревне Шуколово. На территории доступны девять трасс. Они делятся на зеленые (для новичков), красные и черные – для профессионалов. Общая протяженность всех трасс 3 689 метров.

В клубе есть прокат инвентаря (от 800 р за час), возможность взять индивидуальные уроки у тренера (от 1200 р за час). Работают восемь канатных дорог (от 30 р за подъем), кафе и гостиница.

Дмитровский городской округ, горнолыжный курорт «Сорочаны»

Этот курорт расположился на территории деревни Курово. Здесь любители и спортсмены найдут десять трасс разной сложности. Помимо этого есть склоны для тех, кто только впервые встает на горные лыжи или сноуборд. Также продуман склон для детского тюбинга и специализированные детские подъемники, не считая кресельной канатной дороги.

Помимо проката, кафе и гостиницы, в Сорочанах работает мастерская по ремонту спортивного оборудования.

Цена на прокат тут стуртует от 600 р за час. Подъем – от 130 р. Индивидуальный урок с инструктором – от 1500 р.

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Раменский городской округ, горнолыжный клуб Гая Северина

Клуб в поселке им. Тельмана предлагает гостям 4 трассы, две из которых отлично подойдут для детей и начинающих и две – для профессионалов.

В остальном все так же, как и в других клубах: прокат (от 1000 р за час), индивидуальные занятия с инструктором ( от 1500 р), подъемник (от 30 р). А также кафе и отель неподалеку.

Отдых в России,Леонид Тягачев,
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