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2 часа назад

«За такие деньги лучше поехать в Турцию»: россиянка об Адлере

Lenta.ruиещё 2

Российская туристка отдохнула в пансионате в Адлере и пожаловалась на низкий уровень сервиса и неоправданно высокие цены. Своим отзывом путешественница поделилась с порталом «Тонкости туризма», он опубликован на платформе «Дзен».

«За такие деньги лучше поехать в Турцию»: россиянка об Адлере
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор публикации рассказала, что уже отдыхала в пансионате «Изумруд» три года назад по бюджетной путевке. Тогда девушке понравились отличная лечебная база и питание.

«Решили вернуться в этом году, путевку покупали сами у туроператора, — отметила она. — Две недели для меня и сына 14 лет обошлись в 97 тысяч рублей».

Читательница портала отметила, что в стоимость тура не были включены лечебные процедуры, а только общая программа, осмотр врача, бассейн и трехразовое питание.

«Питание хорошее, но раньше было лучше, — добавила россиянка. — Еда всегда была лечебной, домашней, как в пионерлагере, но ассортимент сильно поубавился по сравнению с прошлой поездкой».

По словам туристки, бассейн в пансионате хороший, однако часы свободного посещения ограничены. Более того, очень часто его закрывали на занятия детских групп.

«В часы свободного посещения очень много народу, не расслабиться и спокойно не поплавать — шум, гам, постоянный галдеж, — пояснила она. — Люди как будто пришли не плавать, а поговорить и посмеяться».

Отдыхающая также подчеркнула, что больше половины тренажеров в спортзале можно использовать только с тренером по специальной программе, а еще треть просто сломана.

«За такие деньги лучше поехать отдохнуть в Турцию, — резюмировала она. — А за лечением же лучше ехать в пансионаты и санатории Минеральных Вод. Там высокий уровень сервиса, много развлечений и бюджетных экскурсий».

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