Регион женихов и медведей: 5 поразительных фактов о Чукотке

Чукотка – полуостров на крайнем северо-востоке Евразии. Жизнь здесь разительно отличается от жизни людей, живущих в средней полосе России. Поразительные факты об этом далеком, но завораживающем регионе ищите в материале "Рамблера".

Дорога до США

Чукотка находится крайне близко к Аляске, однако добраться с полуострова в США весьма затруднительно. Чтобы попасть в Америку, жителю Чукотки для начала придется долететь через всю страну до Москвы.

Регион женихов

Чукотка – единственное место в России, где мужчин больше, чем женщин. Это связано с тем, что в суровый регион съезжается очень много людей на заработки. А большинство предлагаемых профессий, как правило, мужские.

Медведи

Поскольку Чукотка находится на Крайнем Севере, встреча с белыми медведями для местных жителей не редкость. Вот почему в темное время суток люди здесь стараются не выходить из дома.

Обычаи

Коренные жители Чукотки чтят традиции предков. Именно поэтому во многих домах можно увидеть родовые талисманы и обереги, передающиеся по наследству. А малые народы стараются передать свои языки подрастающему поколению.

Песня новорожденному