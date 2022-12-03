Интересные факты о Норвегии: видео

Норвегия – родина викингов и страна с одним из самых высоких уровней жизни в мире. Здесь также находится самое большое количество фьордов, поэтому многих норвежцев есть лодка или катер.

При этом во всей Норвегии проживает в 2,5 раз меньше людей, чем в Москве, а города с населением 30 тысяч человек уже считаются большими. Красота природных ландшафтов Норвегии сделала ее идеальной съемочной площадкой, поэтому здесь снимали некоторые сцены из фильмов “Миссия невыполнима” и “Гарри Поттер”.

Также в Норвегии находится самая северная материковая точка Европы, поэтому бытует мнение, что там очень холодно. Однако это относится не ко всей стране. На юге Норвегии может вообще не выпадать снег, а температура может быть плюсовой весь год.

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