Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
55 минут назад

Куда поехать в гости к Деду Морозу

Мира Маркина

Новогодние праздники совсем близко, дней для отдыха будет немало, а это значит, что пора озаботиться тем, как занимать себя и свою семью в эти дни. Спокойный отдых – дело хорошее, но еще лучше провести праздники активно, да и когда еще наведаться в гости к Деду Морозу, если не в конце декабря или начале января?

Куда поехать в гости к Деду Морозу
Фото: mos-tourmos-tour

"Рамблер" подготовил для вас подборку мест, где будет интересно не только детям, но и взрослым. Родина главного зимнего волшебника или его усадьбы готовы распахнуть двери для всех желающих.

Видео дня

Резиденция Деда Мороза в Великом Устюге

Главная вотчина Деда Мороза, находящаяся в Вологодской области, славится своим размахом и богатыми развлекательными программами. Сюда стекаются люди со всей России и даже туристы из зарубежных стран. Дом Деда Мороза представлен целой резиденцией с большой территорией и сказочными постройками.

«Морозко»: зачем славяне отправляли подростков в лес

Гостей встречает тропа сказок, где вы познакомитесь со сказочными героями. На территории вас ждут многочисленные мастер-классы, познавательные программы, общение со Снегурочкой, возможность посетить кузницу, попить горячего чая по старым традициям и много других развлечений.

Цена на различные виды программ варьируется от полутора до двух с половиной тысяч рублей.

Усадьба Деда Мороза в Москве

Еще одно популярное место, где можно оставить свое письмо всемирно известному волшебнику. Его история началась в 2004 году, тогда на территорию парка Кузьминки приехал Дед Мороз из своей резиденции в Великом Устюге, чтобы заложить первый камень своей будущей усадьбы. Вначале здесь появилось здание почты, затем сам терем, док Снегурочки и прочие постройки.

dedmorozmos

Вход на территорию усадьбы свободный, однако в резиденции представлены различные развлекательные программы, цена билетов на каждую из программ варьируется от 400 до 500 рублей. Здесь можно будет оказаться в сказочном мире Щелкунчика, поучаствовать в сборке новогодних подарков, которые позже разлетятся по всему миру, погулять по тропинке со сказочными скульптурами, помочь исполнить мечту Снеговичка и посетить еще много других забав.

Резиденция Деда Мороза на Урале

Уральская резиденция волшебника расположилась в Свердловской области. Она является самой современной усадьбой Деда Мороза – ей всего несколько лет. Однако сюда уже с огромной радостью приезжают в гости и взрослые, и дети.

В уральском доме Деда Мороза вы сможете посетить питомник ездовых оленей, самостоятельно изготовить елочные игрушки, покататься с горки на санях и заглянуть на кроликовую ферму.

Стоимость развлекательных программ в уральской резиденции начинается от полутора и заканчивается тремя с половиной тысячами рублей.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители