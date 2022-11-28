Куда поехать в гости к Деду Морозу

Новогодние праздники совсем близко, дней для отдыха будет немало, а это значит, что пора озаботиться тем, как занимать себя и свою семью в эти дни. Спокойный отдых – дело хорошее, но еще лучше провести праздники активно, да и когда еще наведаться в гости к Деду Морозу, если не в конце декабря или начале января?

Фото: mos-tour mos-tour

"Рамблер" подготовил для вас подборку мест, где будет интересно не только детям, но и взрослым. Родина главного зимнего волшебника или его усадьбы готовы распахнуть двери для всех желающих.

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Резиденция Деда Мороза в Великом Устюге

Главная вотчина Деда Мороза, находящаяся в Вологодской области, славится своим размахом и богатыми развлекательными программами. Сюда стекаются люди со всей России и даже туристы из зарубежных стран. Дом Деда Мороза представлен целой резиденцией с большой территорией и сказочными постройками.

Гостей встречает тропа сказок, где вы познакомитесь со сказочными героями. На территории вас ждут многочисленные мастер-классы, познавательные программы, общение со Снегурочкой, возможность посетить кузницу, попить горячего чая по старым традициям и много других развлечений.

Цена на различные виды программ варьируется от полутора до двух с половиной тысяч рублей.

Усадьба Деда Мороза в Москве

Еще одно популярное место, где можно оставить свое письмо всемирно известному волшебнику. Его история началась в 2004 году, тогда на территорию парка Кузьминки приехал Дед Мороз из своей резиденции в Великом Устюге, чтобы заложить первый камень своей будущей усадьбы. Вначале здесь появилось здание почты, затем сам терем, док Снегурочки и прочие постройки.

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Вход на территорию усадьбы свободный, однако в резиденции представлены различные развлекательные программы, цена билетов на каждую из программ варьируется от 400 до 500 рублей. Здесь можно будет оказаться в сказочном мире Щелкунчика, поучаствовать в сборке новогодних подарков, которые позже разлетятся по всему миру, погулять по тропинке со сказочными скульптурами, помочь исполнить мечту Снеговичка и посетить еще много других забав.

Резиденция Деда Мороза на Урале

Уральская резиденция волшебника расположилась в Свердловской области. Она является самой современной усадьбой Деда Мороза – ей всего несколько лет. Однако сюда уже с огромной радостью приезжают в гости и взрослые, и дети.

В уральском доме Деда Мороза вы сможете посетить питомник ездовых оленей, самостоятельно изготовить елочные игрушки, покататься с горки на санях и заглянуть на кроликовую ферму.