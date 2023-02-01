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1 час назад

Россиянка отдохнула в санатории под Калининградом и назвала лечение «цирком»

Lenta.ru

Российская туристка отправилась на отдых в санаторий под Калининградом и раскритиковала лечение, назвав его «цирком». Разочарованиями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Дзен».

Россиянка отдохнула в санатории и назвала лечение «цирком»
Фото: Лента.руЛента.ру

Как рассказала читательница портала, для отдыха она выбрала санаторий «Янтарный берег» в Светлогорске. Десятидневная путевка с трехразовым питанием, пятью процедурами в день и доступом к бассейну обошлась ей в 58 тысяч рублей, однако уже по приезде выяснились неприятные нюансы. Например, количество процедур определял врач (россиянке назначили три), порции еды отмеряли по граммам, а бассейн можно было посещать только по записи на определенные занятия.

«С лечебной минеральной водой — вообще цирк, ее фактически мерным стаканчиком наливают, ни капли лишней. И это вовсе не обусловлено программой лечения, просто тут все на учете, каждая копейка. Воду можно пить и больше, но за дополнительную плату», — пожаловалась путешественница.

Расстроил туристку и спуск к морю, который она назвала «кошмарным». По ее словам, подъем от пляжа к санаторию «осилит не каждый пожилой человек», а пациенты на костылях «даже не мечтают попасть на берег». Лечебные процедуры ей не понравились из-за малого количества и жестких ограничений по времени.

Тем не менее она отметила отличное расположение санатория, близость инфраструктуры, магазинов, остановок и достопримечательностей. Также ей понравились чистые номера со свежесделанным ремонтом.

Ранее в июле 2022 года российская тревел-блогерша побывала на отдыхе в Калининграде и рассказала, что потратила на недельное путешествие 35 тысяч рублей. Билеты на прямой рейс из Санкт-Петербурга и обратно обошлись ей в 4,5 тысячи рублей, а аренда апартаментов — в 16,2 тысячи.

Отдых в России,
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