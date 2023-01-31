«Больше ни ногой»: россиянин назвал Анапу худшим курортом

«Работники сферы обслуживания привыкли к постоянному наплыву туристов, особенно в сезон. Конечно, работники могут и уставать, понять их можно. Но мои друзья, женатая пара, отметили, что работать люди не хотят, но и ценник завысить не забывают, это же курорт», — пожаловался он на несоответствие цены отдыха в Анапе его качеству.